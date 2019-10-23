上海首个大型出租车专用充电场站投入运营

上海首个大型出租车专用充电场站国家电投“玖行充电”宝安公路充电站22日正式投入运营。

据中新网报道，玖行充电”宝安公路充电站占地近1万平方米，是上海首家一站式充电服务场站，也是中国国家电投“玖行充电”在上海建设的第一个专为出租车服务的枢纽站。

场站内，66根双枪充电桩全部采用大功率直流快充，可满足132辆新能源出租车同时充电需求，单桩输出最大功率100KW。

此次投入运营的仅为该场站的一期工程，场站将要建成200个充电车位以及专为出租车驾驶员提供综合配套的服务中心。

同时，该场站实现了五大设备技术及运营模式创新：模块化设计标准化建设整个场站从充电桩到供电系统、从雨棚到道闸的各大系统均采用标准化模块化设计施工，实现了土地、电力等资源的集约化利用。

信息化管理智慧化运营基于云平台，能够将桩联网、能源网以及车联网进行互联互通，实现充电桩运行、充电车位使用监测、新能源车牌识别等功能，并通过大数据分析及应用提升场站整体运营效率、降低运营成本。

快速化充电高效化运转采用全天24小时有人值守管理，荣威Ei5纯电动出租车最快35分钟即可实现0-100%充满，项目全部建成后每天将能满足约3000车次的新能源出租车充电。

站内也提供司机综合化的服务，为解决司机“充电难、吃饭难、如厕难、休息难”等核心问题，给司机带来一站式的舒适消费体验，场站服务中心配套建设了休息区、卫生间、餐饮区、便利店等设施，司机可以利用充电间隙解决吃饭和休息问题。

引导出租公司进驻管理，将大众出租浦东分公司引导进场站内进行日常办公，不仅能够为场站运营前期带来流量，而且与出租车公司和司机建立了密切沟通渠道，有利于国家电投“玖行充电”根据充电使用反馈，迅速调整充电运营策略。