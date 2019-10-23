港媒指林郑参加日本天皇即位礼时失礼玩手机 《环球时报》批评是假新闻

日本德仁天皇22日举行即位典礼，邀请全球多国领导人出席，香港特首林郑月娥也位列嘉宾名单。《苹果日报》、香港01等港媒以及奇摩新闻等台湾媒体昨天（22日）报道，称林郑月娥在典礼上玩手机，被直播视频拍到，非常失礼。

香港01昨天就此刊登评论，指林郑月娥本应趁此机会向外国政要宣传香港，帮助挽回近期因不断的示威抗议及暴力活动受损的声誉，解释香港当前局势，建立对“一国两制”信心，但无奈她“只知滑手机，便不禁令人摇头叹息”。

香港中文大学青年国际关系学者沈旭晖同日也在接受“香港01”采访时批评林郑月娥，指她“挑战国际礼仪之极限”。香港作家陶杰也批评林郑月娥不能代表自己。

然而，香港特首办公室回应时澄清，指林郑月娥在查看手机时即位仪式尚未开始，典礼场地也允许嘉宾携带及使用手机。香港特首办公室表示，当时不少嘉宾仍未入座或在场阅读刊物及交谈，有人单凭截图批评特首，可能是不了解情况，或是穿凿附会。

《环球时报》23日也发文替林郑月娥澄清，指出港媒引用的林郑月娥用手机的照片中，现场有许多把椅子依然空置，证明典礼尚未开始，还有嘉宾在陆续入场。

香港大学一个专门澄清虚假新闻的账号也表示说，那些宣传林郑月娥“失礼玩手机”的消息是错误的，并进一步介绍说，林郑月娥低头看手机的画面，出现在日本一家媒体直播日本天皇即位典礼的48分16秒左右的位置，当时典礼确实还没开始，很多嘉宾还没到场。

该账号还补充说，由于林郑月娥被拍到看手机的时候活动还远远没有开始，所以她之后入场的一些嘉宾，当时也趁着活动没开始而在看手机，甚至还有人在用手机拍照留念。

《环球时报》同时批评，指部分港台媒体编造假新闻，污蔑林郑月娥。