是谁让东亚男人“娘化”？ 中国社科院旗下机构转发文章剑指中情局

隶属于中国社会科学院的国家文化安全与意识形态建设研究中心周日（20日）在微博上分享一篇题为《为了让你喜欢娘炮，你知道美国中情局多努力吗？》的文章，并配文称“中国的娱乐圈严重崇尚偏女性化的男艺人，中国的邻居日本、韩国也是如此，但是，美国的男明星们，却不是这样，大多都是硬汉风格。也就是说，男星女性化，仅仅只是东亚地区的问题，欧美娱乐圈似乎并非如此。”

文章称东亚男星女性化的开端源自于日本杰尼斯事务所，而事务所创始人喜多川也被文章指为是整个中日韩娱乐圈男明星女性化的问题的“始作俑者”，指二战后美国控制日本传媒，中情局在正力松太郎等战犯的建议下用娱乐新闻给日本老百姓洗脑，通过舆论宣传削弱日本整个社会的雄性气质，转为柔性气质，以此来减少日本的进攻性、革命性。渐渐让日本民众潜移默化对美国文化心生亲近，减少日本民众对美国的抗拒。

文章中认为喜多川的杰尼斯是美国计划中的“重要一环”，称“第一个组合第一场演出，就是美军出资举办的”，而且此后一炮而红，大受欢迎。

该文进而判断，这股风气由日本传至韩国和中国，致使本国“娱乐圈严重崇尚偏女性化的男艺人”。文章警告，一旦“娘炮”成为社会崇尚的主流，就会吞噬掉这个民族的血性。

文章批评《超级女声》、《快乐男声》、《偶像练习生》等大受欢迎的选秀节目，还指名道姓炮轰蔡徐坤和范丞丞等当红艺人，将他们贬称为“流量鲜肉”和“娘炮”。

该文章被国家文化安全与意识形态建设研究中心转发后，随即引发中国网民热议。该条微博下共有近6.4万次转发、1.4万次留言。

相关争议其实一直都存在，去年中央级别官媒如新华社和《解放军报》分别发表评论文章，其中《解放军报》以古罗马帝国和清朝衰落为例：“从古罗马贵族崇尚奢华享乐后的衰败，到八旗子弟玩物丧志后的堕落，历史一再告诫人们，尚武精神和血性阳刚之气不能丢失。”

这种观点在民间也有回响，许多网民将“娘炮”的出现归咎于韩国，指韩国输出的偶像文化是罪魁祸首。更为夸张的是，当时有网上传言声称，大陆已祭出“限娘令”，央视今后起会封杀相关艺人，偶像男团“NINE PERCENT”都被剔出中秋晚会名单之外。

后续发展却证实，官方远远未至于要“限娘”，蔡徐坤和范丞丞的星途亦未因此受影响。

其实早在去年争议，官媒之间亦有不同声音，例如《人民日报》所刊署名评论就较为温和：“我们不认同所谓‘娘炮’、‘不男不女’等带有贬损性的说法，但也呼唤在青少年中有着广泛影响的明星们，呈现更加积极、向上的形象。”

该则评论也认为，法治社会强调权利和平等，逐渐抹平“基于性别差异而带来的不同评价”，问题不在于“女性化”与否，而是要去除“矫揉造作”和“娱乐至上”的风格：“现代社会进一步拓宽了审美的场域，提供了更为多元的生活方式，也为对男性的审美提供了更多元的面向。”