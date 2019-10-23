港府正式撤回修订逃犯条例

香港立法会今日（23日）召开大会，保安局局长李家超在会上动议恢复二读辩论《逃犯条例》修订，以正式宣布撤回修例。

据《明报》报道，李家超指出，政府今年2月提出《逃犯条例》修订草案，草案4月3日在立法会首读，他5月27日向立法会预告6月12日将草案恢复二读；由于公众对草案意见分歧、社会出现矛盾，政府经研究及检讨，决定暂缓修例，他因此在6月15日致信立法会，收回草案恢复二读辩论的预告，立法会大会处理修例的工作因而停止。

李家超表示，为更清楚明确表明特区政府就《逃犯条例》修例工作的立场，他今日在立法会宣布撤回条例草案。

李家超宣布撤回修例后，议员许智峰问他会否就修例风波中，他个人“严重处理失当，引致社会严重动荡及撕裂”向公众道歉及问责下台，李家超回应称“无补充” 。

据香港01报道，《逃犯条例》修订草案的撤回程序由下午2时57分展开，3时01分完成整个程序，仅耗时五分钟。

香港男子陈同佳2018年2月与怀孕的女友潘晓颖在台湾旅游时将其杀害，藏尸行李箱。陈同佳过后潜逃回香港。香港保安局借此案提出修订《逃犯条例》草案，该草案允许特区政府向中国大陆、澳门和台湾等司法管辖区移交嫌疑人和进行法律协助。

修例引起香港非建制派反对，指草案令北京可以侵蚀香港自由与人权，号召大批香港市民上街游行抗议。结果游行抗议逐渐失控，激进示威者已连续数月上街大肆破坏，与警察对抗，演变成持续至今的大规模社会冲突。

此外，示威者的诉求也从一开始的“反修例”发展成要求香港政治改革，实施双普选等五大诉求，强调缺一不可。北京将其视为有外国势力在背后推波助澜，操控示威者行为，煽动情绪。示威造成香港社会撕裂，影响投资者信心，导致香港经济增长受阻，或将陷入技术性衰退。

香港特首林郑月娥曾在6月15日宣布政府将“暂缓修例”，7月9日更是直言该草案已“寿终正寝”，但始终不愿正视宣布“撤回”。直到9月4日，林郑月娥才宣布将在立法会在10月复会后动议撤回条例修订草案，但不被示威者接受，认为“为时已晚”。