外籍乘客拉高铁紧急制动阀被质疑获特殊对待 广州铁路回应

有大陆网民22日在社交媒体上发布视频，称一名外国乘客在长沙高铁南站的一列高铁上拉下了车厢内的紧急制动阀，现场未受到处理，引发该车乘客不满。

根据相关视频，列车上的乘客指责外国乘客“不尊重中国人”，怒斥要他“有多远滚多远”。

中国铁路广州局集团公司官方微博今天（23日）回应，介绍事件经过。据了解，此事发生在本周一（21日）晚上8时41分左右，一趟由上海虹桥开往广州南的G1305次列车停靠长沙南站期间，一名外国籍乘客误碰15号车门手动按钮，导致车门鸣响关闭。随车机械师立即到场处理，确认列车紧急制动阀保护装置完好无异常。20：47分，G1305次正点开出长沙南站。

由于网友指该乘客现场未被处罚，认为相关部门对外国人“网开一面”，不平等执法。此事也引起网民及媒体关注。《中国日报》微博23日发表评论，强调法律的尊严，在于严格执法、违法必究；也在于平等执法，无论违法者身份如何，衡量其过失的都是同一把尺子。评论呼吁，希望无论事实如何，都能切实维护法律尊严，让法律面前人人平等的观念更坚定地扎根在人们心里。

铁路公安部门过后表示，对于任何违规操作列车紧急制动设备的行为，无论涉及任何人都将依法依规处置。

据中国《铁路安全管理条例》第七十七条第五项规定，禁止实施下列危害铁路安全的行为：擅自移动铁路线路上的机车车辆，或者擅自开启列车车门、违规操纵列车紧急制动设备。违者将由公安机关责令改正，对单位处1万元以上5万元以下的罚款，对个人处500元以上2000元以下的罚款。