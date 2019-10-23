《一带一路》漫画掀风波 丘光耀等三人被调查

（早报讯）被指宣扬意识形态的《互利共赢的一带一路》漫画掀起风波，马来西亚警方周三（23日）传召亚洲漫画文化馆馆长兼作者丘光耀等3人到武吉阿曼警察总部录取口供。

丘光耀也是民主行动党前党员，他周三下午1时许抵达武吉阿曼，不过他并未向守候在外的媒体发言。

武吉阿曼刑事调查部检控及法律组（D5）主任米奥法立高级助理总监较早前受询时指出，丘光耀和另两人会在下午现身录供。“警方所传召的另两人是与这本漫画的出版有关。”

此外，武吉阿曼刑事调查总监胡兹周三召开记者会说，警方将向数名史学家和相关机构求助，以鉴定该漫画内容所涉及的历史的真实性。

他说，警方至今已接获46个针对该漫画的投报，槟城最多投报，共占了26个。“目前警方分别援引1948年煽动法令第4（1）条文和1998年通讯及多媒体法令233条文调查此案。”

他说，警方也会向内政部查询该漫画的出版是否获得该部批准，并向国家图书馆查证该漫画的国际书号的真实性。

他说，警方至今已向5人录供，包括漫画作者丘光耀，并已前往位雪州沙亚南，向印刷厂负责人录供。

10月18日，内政部长慕尤丁指出，根据该部安全组的初步报告，此漫画有不妥之处，进而须对参与出版和派发这本漫画的人士采取严厉行动。

据媒体报道，这本漫画在国民型中学和国民型小学派发。