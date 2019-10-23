因美国未及时发签证 中国代表团缺席国际宇航大会

第70届国际宇航大会会场当地时间21日在美国华盛顿开幕。在大会首场全体会议上，原本预定同其他五国航天机构负责人共同出席的中国国家航天局副局长吴艳华没有出现，引发与会者疑问。

通过手机投票，现场观众将有关中国国家航天局为何没有出息的问题投票置顶。据新浪新闻报道，对此问题，大会主持人表示中方负责人因为“时间紧迫”未能出席会议。而新华社引述多方消息，指中国代表赴美签证受阻才是“缺席”的真正原因。

中国外交部过后也确认中方代表团的缺席，原因就是美方没有及时发放签证。

美国副总统彭斯还在会上宣称，要推动以美国为主导的国际航天合作，要与“志同道合的热爱自由的”国家合作。此番言论引来在场观众质疑，该如何界定“志同道合的热爱自由”？

中国媒体报道，中国代表参加国际航天类大会遭拒的事情不是第一次出现了。

2014年9月29日至10月3日，第65届国际宇航大会(IAC)在加拿大多伦多召开，因为签证问题，中俄代表团成员未能如期参会。

2017年3月份，美国驻华大使馆拒绝向中国探月与航天工程中心副主任于国斌发放签证。他原本计划3月19日在美国举行的研讨会上作关于中国开发月球和火星计划的报告。

2018年7月，在美国加州举行的第42届世界空间科学大会上，中国和意大利合作项目“张衡一号”的分会场，项目主角之一的中国代表因为全部没有拿到赴美签证而集体缺席。