对冲税期 中国央行10月23日再施2000亿元逆回购操作

继前两日逆回购操作之后，中国央行今日再次“放水”。10月23日，中国人民银行发布公告称，为对冲税期高峰提前、维护银行体系流动性合理充裕，今日开展2000亿元逆回购操作，期限为7天，中标利率为2.55%。

据《每日经济新闻》报道，这是本周央行第三次开展逆回购操作。10月21日，央行宣布开展七天期500亿元逆回购操作，中标利率为2.55%；10月22日，央行宣布开展7天期2500亿元逆回购操作，利率同此前保持一致，央行表示，此举是为对冲税期高峰提前、地方国库现金管理到期等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕。加之今日开展的2000亿逆回购操作，因无逆回购到期，央行连续三日累积实现净投放5000亿元。

值得一提的是，为缓解资金面趋紧态势，本月央行多次通过公开市场操作向市场投放流动性。10月16日，央行宣布开展中期借贷便利（MLF），操作量2000亿元，期限1年，维持3.3%的利率，因无逆回购到期，本次实现净投放2000亿元。除此之外，10月15日，央行组合降准中定向降准第一次落地实施，对在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点，释放长期资金约400亿元，央行有关负责人此前表示，此次定向降准释放资金约1000亿元。

此外，从今日上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）来看，各品种波动较大。其中，隔夜品种较上一个交易日下行14.5个基点报2.6540%，7天期下行9.6个基点报2.6930%，14天期上行5.2个基点报2.8920%，1月期上行1.1个基点报2.7610%，3月期上行1.5个基点报2.8080%。

对于后续的流动性状况，近期央行在货币政策表态上强调继续稳健，关注缴税期资金面变化。新时代证券研报认为，2019年四季度央行已表明货币政策操作思路，注重结构性改革，避免“大水漫灌”，密切关注外部环境变化，动态监测物价水平，坚持金融供给侧结构性改革。一是货币政策总体保持定力；二是定向宽松；三是通过LPR改革，以市场化手段推动无风险利率下行；四是加大对中小银行支持力度；五是继续扩大金融对外开放，通过加强竞争改善金融服务水平。