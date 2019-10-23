中国少将：美俄即便走近也不意味着中俄对抗

中国人民解放军国防大学国际防务学院院长徐辉少将21日在第九届北京香山论坛期间表示，美俄即便走近也并不一定意味着中俄对抗。

据俄罗斯卫星通讯社报道，徐辉受访时指出，“中国的立场是不追求零和游戏，美俄即便走近，也不一定意味着中俄对抗。”

他称，实际上这种三角游戏在冷战时期很多，到现在包括提出所谓的“印太战略”，也都在打印度这个牌。

但徐辉说，中印关系发展得很好，经济关系发展很好。而且，所有三角不只是中俄美之间有三角，中国美国和它的任何一个大的盟国也可以算一个三角。美国几乎所有大的盟国的最大贸易伙伴都是中国，而且中国和他们之间的互信在增强，而不是因为中美之间的互信弱了，和其盟友之间的互信关系就差了。

针对经济利益很多时候要让位于安全利益问题，徐辉指出，“安全利益更多是存在于人们脑海当中，那是一种地缘战略的算计，而时代今天变了，今天应该是地缘经济合作超越地缘政治的竞争，纯粹的地缘政治竞争，对于普通百姓没有意义，只是对那些军工复合体有意义而已。”

徐辉认为，“今天在全球化的时代、在相互依存的时代，地缘经济的合作远远超过了地缘战略的算计，因为地缘经济的合作可以带来共赢，可以把共同利益的蛋糕做大，可以通过共同利益蛋糕的进一步的扩大来消除缓解分歧，进而找到解决分歧的有效的和平的方法。”

谈到中俄之间的互信，他表示，“中俄现在用中俄两国领导人的看法观点来讲，是历史上互信最好的时期。而且我有一个非常积极的发现，近些年来中俄中间层次的工作层面和民间的交往日益增强，这对增进两国、夯实两国战略互信的民间基础是非常重要的。我相信这个互信会越走越好，不会因为第三方的因素而影响了中俄的关系，因为这符合双方的利益。”

第九届北京香山论坛于10月20日至22日在北京国际会议中心举行。本届论坛以“维护国际秩序，共筑亚太和平”为主题，共有76个官方代表团、23国国防部长、6国军队总长（国防军司令）、8个国际组织代表及专家学者和各国观察员等1300余名嘉宾出席。