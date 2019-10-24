贸易战让美国航空电子等支柱产业利润受损

美国航空、电子和软件等是美国支柱产业，也是美国进出口产业的龙头。中美贸易战让美国航空电子等支柱产业的利益受到伤害。产业代表呼吁中美两国政府尽力达成贸易协议，降低关税，结束这场已经殃及出口产业的贸易战。

据美国之音24日的报道，波音公司在发布第三季利润时说，若中美两国找不到解决问题的办法，波音787梦幻客机的产量将被迫从明年底开始减少到每月生产12架，而且产量下降至少要延续到2022年。

波音公司首席执行官米梅伦堡（Dennis Muilenburg）介绍，航空产业是美国最大的对华出口商，每年贸易顺差大约800亿美元（1089.34亿新币）。公司上月预计中国会在未来20年内采购8090架新客机，总额接近1.3万亿美元，可中美贸易战的结果是，“我们此刻还没有从中国接到任何确定的订单”。

他表示，“中美贸易形势近期为我们的宽体（客机）生产计划构成了挑战”，“过去几年中中国订单的缺失为我们的生产速度制造了压力”。不过，波音依然对中国“长期的宽体（客机）的市场”感到乐观。

美国电子制造业对中美贸易战造成的关税提升表示担忧。国际电子工业连接协会（IPC）公布的最新调查显示，两国间的高税率让将近90%的美国电子制造商的利益受损。

超过三分之一的公司称，无法提高价格来填补进口高税率造成的损失；51%的公司称，不得不从中国以外的其他国家进口产品；受此影响，69%的公司利润出现下降，21%的公司不得不减少在美国的投资，13%的公司正在减少员工的数量。

国际电子工业连接协会总裁米切尔（John Mitchell）对中美之间存在的贸易问题表示理解，但不赞同双方的制裁手段。他指出，“我们对中国有些产业行为存在长期的关切，包括政府的补贴和知识产权的侵犯等”，“可通过追加关税来解决这些不公平的贸易行为，就像是用铁锤来打造橘子汁。两者都是使用错误的工具，把事情搞得一团糟”。

家具进口也是中美贸易的一个重点项目。新泽西州CNC橱柜家具公司（ CNC Cabinetry ）负责人亨特（Robert Hunter）10月23日在明星纪事报（Star Ledger）撰文说，美国定制（made-to-order）橱柜产业正在利用中美贸易战，试图将更加依靠进口的美国组装（ready-to-assemble）橱柜产业赶尽杀绝。具体做法就是向美国政府提出申诉，要求向中国进口的组装橱柜征收高额关税，从而降低产业竞争。

亨特批评部分定制橱柜制造商本身就从中国进口大量的橱柜部件，用以填补国内生产的不足。亨特表示，这两个产业本可以互补，和平共处，希望政府通盘考量，降低中国组装橱柜的进口关税，满足美国普通消费家庭的需求。