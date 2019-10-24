华电原总经理云公民落马 曾任山西副省长

中国华电集团有限公司原党组副书记、总经理云公民被查。

据中共中央纪委中国国家监委网站24日发布的消息， 云公民涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

《北京日报》旗下公众号“长安街知事”注意到，云公民已退休六年，曾经出任山西省副省长。

云公民是蒙古族人，出生于1950年9月，内蒙古呼和浩特人，1975至1979年在清华大学热能工程系汽车制造专业学习。

毕业后，云公民回家乡工作，曾任伊克昭盟盟委书记、内蒙古自治区主席助理，1997年出任内蒙古自治区副主席。

他在2001年转赴山西工作，历任山西省副省长、太原市委书记、山西省委常委等职，在2003年出任山西省委副书记，并先后兼任太原市委书记、山西省委宣传部长。

云公民转入央企工作是在2006年，彼时出任神华集团公司副董事长、党组副书记，2008出任华电集团党组副书记、总经理。

2013年，63岁的云公民卸任华电集团总经理、党组副书记职务，当时接替他的是李庆奎。

李庆奎也几乎在同一时间传出受到党纪处分的消息。

据人民网报道，中央纪委国家监委网站23日下午5时发布消息：“中国南方电网有限责任公司原党组书记、董事长李庆奎受到留党察看二年处分”。

值得注意的是，不同于大部分被处分中管干部先发布被查消息，后公开调查结果的惯例，李庆逵的处分通报来得毫无征兆，此前未有他接受审查调查的消息公布。

李庆奎的处分通报指出，李庆奎同志身为党的高级领导干部，长期担任中央管理企业主要领导职务，政治意识和纪律规矩意识淡漠，长期对家属失管失教，特权思想严重，违反中央八项规定精神，多次违规出入私人会所，多占公车且长期公车私用，超标准使用办公用房；违规提拔调整干部；以权谋私，本人及家属收受他人财物。

“家风”问题已不是通报中提到的新鲜事，不过“长期对家属失管失教”的表述是第一次出现在中管干部的处分通报中。