北京一国企脱离中共领导监督八年 被批“独立王国”

中国一国企被发现拒不执行上级中共党组织决定长达八年，被中国媒体批评为“独立王国”。四个党组织和13名领导干部被追责问责。

据《中国纪检监察报》23日的报道，印包集团（北京隆达印刷包装集团有限公司）的下属制版厂始建于1955年，是一个有着半个多世纪历史的“老字号”国有企业，其制版工艺曾盛极一时。从上世纪90年代末期开始，制版厂开始向物业经营转型。2000年至2007年，经过多次重组，制版厂最终成为隆达控股（北京隆达轻工控股有限责任公司）下属印包集团所属企业。

从2009年7月到2017年11月，制版厂脱离中共的领导和监督长达八年。《中国纪检监察报》形容其“俨然一个‘独立王国’。”

时任制版厂厂长的王强，在2007年不满印包集团党委将制版厂党支部划归印包集团下属物业公司党委管理的决定，开始以“厂务公开、民主管理”“探索职工自治”为名，提出组建“企业管理委员会”。

在没有履行请示报批程序的情况下，王强组织召开了企业职工大会，自行选举产生“企业管理委员会”和“企业监督委员会”，还制定相关工作条例，提出由管理委员会全面负责企业经营管理工作，行使企业行政管理权和决策权。

《中国纪检监察报》批评，由此“两委会”开始成为制版厂和王强个人对抗上级决定的一种“护私”手段。

印包集团党委2009年6月底决定，免去王强制版厂厂长职务，由王某任厂长。而在2009年7月1日，王强召集“两委会”研究情况，并在隔天召开职工大会罢免王某，决定由“两委会”负责企业日常管理工作。

2016年，印包集团党委开展换届选举工作。但党委书记连制版厂的大门都没进去。

制版厂党支部长达八年未换届。其间，王强个人即提议成立临时党支部并指定党支部书记。

2017年11月，北京市委巡视组进驻隆达控股开展巡视。

在市委巡视组的督导下，隆达控股党委2018年1月24日开始一系列整改。同年3月，党支部临时工作机构组建行政经营领导班子，取缔“两委会”，制版厂党支部随后完成换届。

北京市纪委监委今年1月开始通报问责，对包括五名市管干部在内的13名领导干部给予处理。王强被给予开除党籍处分，另有12人被处以撤销党内职务、政务撤职、严重警告等处分。