美官员称购买中国造无人机用于训练靶标

美国五角大楼负责采购军备的官员透露，在禁止美国军方使用中国制造的无人机后数月，仍然购买了中国制造的无人机。这些无人机被用作“靶标”，没有配备给执行任务的美国精锐部队 。

据美国之音报道，美国国防部负责采购和维护事务的副部长洛德(Ellen Lord)18日受访时称，批准这些特别豁免是为了让无人机“在高度受控的条件下”使用，以测试美国军方的反无人机能力。

洛德说，“我们没有授权实地使用中国制造的无人机。我们用它们当作靶标。”

美国之音获得一位美国国防部官员证实的一份国防部备忘录，美国五角大楼直到6月28日还批准购买了一次大疆无人机，用于“训练操作”。

美国之音上月发现，美国空军和海军花费了数十万美元，为一些军方最敏感、保密的作战部队采购这些无人机，其中包括空军唯一的特种战术联队和俗称“海豹”(SEAL)的海军海陆空突击队。

中国的大疆创新(DJI)是无人机市场的领军者。

美国国会一个由两党议员组成的小组上月提出了一项立法，禁止联邦机构从任何被认为会对国家安全构成威胁的国家购买无人机。

这项法案名为《2019年美国安全无人机法案》(American Security Drone Act of 2019)，美国联邦官员必须在180天内停止使用这些无人机。

美国参议院军事委员会今年早些时候还在《2020财年国防授权法》(NDAA)中加进了一项条款，禁止使用中国制造的无人机。

大疆公司对此表示，大疆的无人机用户可以完全控制数据的收集、储存和传输。大疆在美国的发言人奥尔登堡(Michael Oldenbur)在给大疆美国客户的电邮中说，有关大疆泄密的报道和国土安全部移民及海关执法局的备忘录的指控是“完全虚假的”。

去年5月23日，时任美国国防部常务副部长的沙纳汉(Pat Shanahan)签署备忘录，禁止购买和使用所有商业市场现成的无人机，理由是“网络安全隐患”。