李国庆夫妻互撕 当当官微：本店无狗血只有书香

中国老牌电商当当网创始人李国庆微博宣布离婚。李国庆的妻子、当当网董事长兼CEO俞渝在李国庆的朋友圈回复中回怼，指李国庆不顾家，是同性恋。李国庆之后回应称俞渝是变态，精神病患者。

据新浪新闻和李国庆官博发布的消息，李国庆23日晚在微博发文宣布与俞渝离婚。他写道，与俞渝在今年7月底曾向法院申请离婚，但10月17日收到法院离婚申请后，俞渝以感情未破裂为由不同意离婚。

李国庆在文中称，其玩财务玩股权玩不过俞渝。境外公司股权这些年被俞渝“套走了大头”，但他要争取境内公司股权。他写道，“这一次，咱们就撕破脸对抗到底吧！”

新浪新闻贴出的李国庆朋友圈截图显示，李国庆称自己净身出户，并对那一个月收留他的朋友致谢。

俞渝在这则朋友圈下回复，反驳李国庆净身出户的说法，称李国庆从家中拿走1.3亿（人民币，下同，0.25亿新币）现金，并非净身出户。俞渝还反问收留李国庆的朋友是不是指李国庆的“同性恋傍家”？

俞渝还指李国庆经常在家摔东西，不顾家，联合公关操纵媒体，除了“逼宫”这半件事，每件事都在撒谎。

李国庆随后又给出回应，称俞渝“狗急跳墙，工作撕逼虚构事实，私生活撕逼更是意淫。变态，精神病患者。我为儿子忍受了23年。”

当当官方微博24日置顶了一则促销广告，里面写道，“本店无狗血，只有书香。”

十几天前的10月10日，李国庆在接受腾讯新闻《进击的梦想家》采访中，回忆起被俞渝“逼宫”时愤怒摔杯，登上热搜。