违约和风险债券被甩卖 中国债券匿名拍卖惊现三元地价成交

在中国势创史上最大违约年的背景下，债券匿名拍卖昨日惊现三元人民币（0.58新币）地板价成交，投资人的损失可能高达97%。

据彭博社报道，中国外汇交易中心(CFETS)微信公众号公告在10月23日开展的债券匿名拍卖中达成成交的七只债券中，有六只是到期违约的债券，包括成交价仅三元的“17沪华信SCP003”。

光道资产管理有限公司总经理孙一认为，如此低价抛售的债券原持有人可能出于合规风控等考量；而参与拍卖并低价买入的投资人，或认为这一买入价格被低估，从而可能具备较大回收价值。

但他同时指出，对此类债券的回收价值不宜高估，“如果一只债券拍卖价格越接近于零，理论上说参拍机构的信评分析基本上已经有企业资不抵债的判断”。

中国外汇交易中心的公告显示，此次共有19只债券进入拍卖日，46家机构提交双向报价并全部参与集中竞价。彭博整理数据显示，不论是拍卖债券数量还是参与机构，均较前几次有明显增加，同时成交价明显低于过往。

中国外汇交易中心在微信公众号上称，“将匿名拍卖机制应用于到期违约债券转让，在强化价格发现的同时降低潜在风险。”表示未来将进一步优化交易机制，并不断扩大参与主体。

彭博汇总的数据显示，2019年中国在岸市场发生了至少120例新发债券违约事件，包括72例公开发行债券和48例私募债券。目前违约案例已经追平去年创下的最高纪录。

匿名拍卖是交易中心针对低流动性债券推出的交易机制。

