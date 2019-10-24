被质问是否说瞎话 台部长批记者“讲话客气一点”

台湾内政部长徐国勇今天（24日）被媒体堵访时爆出火药味。徐国勇当时就陈同佳案说，台湾政府的政策前后一致，一名台湾记者随后质问这种说法是不是睁眼说瞎话。徐国勇立刻怒斥这名记者“讲话客气一点！”

综合台湾《自由时报》《联合报》和中时电子报报道，徐国勇今天向立法院内政委员会发表台港犯罪及追诉概况报告，赴会前接受媒体采访。

徐国勇说，台湾与香港都有管辖权，香港不办台湾就办。被问到如果台湾方面不能赴港抓人，要怎么让陈同佳赴台？徐国勇回答，这就是香港政府的问题，港府任由一个杀人犯趴趴走（到处乱跑）、自由行，不但在香港自由行，也想到台湾自由行，台湾绝对不接受。将他绳之以法是全世界都认为应该要有的司法正义，台湾有一些相应的措施，香港不办，台湾希望将之绳之以法，恢复司法正义。

徐国勇也提到，港女命案是一起香港人杀香港人的案件，杀人是万国公罪，没有一个国家或地区杀人无罪，香港好像不想办杀人案，放任他趴趴走，质问香港是这样的一个法制地方。

至于台湾被指在发给香港的书函有没有使用“押解”这两个字眼，徐国勇没有回答，并称要将他“带回”，因为香港不办此案，所以我方要将陈同佳带回来台湾侦办。至于使用“逮捕”的字眼，徐国勇说，这是因为已经知道犯人、知道犯罪事实，但对方一直想用自首这个名词，还出现被自首的讲法，但陈同佳已经不符合自首要件，没有自首、只有逮捕。

徐国勇也重申，没有限制对方入境，只是要求陈嫌必须临柜办理，全世界没有让人犯自由行，所以台湾注记陈嫌不得网签申请，并非限制其入​​境。如果陈嫌真心要赴台接受法律制裁，仍有方式可以申请入境。他表示，已在进行相应措施的具体做法，会为将之绳之以法做最好的准备。

徐国勇在离开赴会前，《中国时报》记者蓝孝威就政策前后一致的说法，问徐国勇“前后一致？您是在睁眼说瞎话吗？”正要转身离开的徐国勇这时转回头，要求这名记者“讲话客气一点”，随后准备离开。

这名记者随后补一句：“这是事实，不要否认。”徐国勇听到之后，再度回头指向这名记者说：“问一个部长，不要问部长什么睁眼说瞎话，客气一点！”

（视频：Youtube/自由时报）