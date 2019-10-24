中共十九届四中全会将于本月28日召开

中共中央政治局今天（24日）召开会议，决定中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议于10月28日至31日在北京召开。

据新华社报道，中共中央政治局在由中央总书记习近平主持的会议上，研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干问题。

中央政治局在会上听取了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请十九届四中全会审议。

会议认为，这次征求意见充分发扬党内民主，广泛听取意见，各地区各部门各有关方面和党的十九大代表对决定稿给予充分肯定，认为决定稿主题鲜明、重点突出、措施有力，同时提出许多很好的意见和建议，要全面梳理、深入研究、集思广益，切实把文件制定好。

会议强调，坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持解放思想、实事求是，坚持改革创新，突出坚持和完善支撑中国特色社会主义制度的根本制度、基本制度、重要制度，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，把中国制度优势更好转化为国家治理效能，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力保证。

会议指出，坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标是，到该党成立100年时，在各方面制度更加成熟更加定型上取得明显成效；到2035年，各方面制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化；到中华人民共和国成立100年时，全面实现国家治理体系和治理能力现代化，使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现。

会议指出，坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，是全党的一项重大战略任务。必须在党中央统一领导下进行，科学谋划、精心组织，远近结合、整体推进。各级党委和政府以及各级领导干部要切实强化制度意识，带头维护制度权威，做制度执行的表率，带动全党全社会自觉尊崇制度、严格执行制度、坚决维护制度。

中共中央政治局早前在今年8月决定，十九届四中全会将于10月召开。