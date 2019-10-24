中国驻昆士兰州总领事因一则声明被当地学生起诉

澳大利亚昆士兰大学的一名学生将中国驻昆士兰州总领事徐杰告上法庭，指控徐杰称其反华分裂，使他面临死亡威胁。

据英国《卫报》报道，这位学生20岁名叫帕夫洛（Drew Pavlou）。他在法庭上称，徐杰在一份正式声明中指其“分裂反华”，使其暴露在死亡威胁面前。

帕夫洛依据的是昆士兰州的的《和平与良好行为法》（Queensland’s Peace and Good Behaviour Act），要求徐杰撤回声明并道歉。

徐杰将在11月22日在布里斯班的一家地方法院出庭应诉。

帕夫洛是香港反修例运动的支持者。在昆士兰州7月份支持香港抗议活动的示威游行中，帕夫洛是主要组织者之一，这引发了当地亲北京学生的强烈反响。帕夫洛称，有人对他进行死亡威胁，并且两度受到袭击。

中国大陆官媒《环球时报》和澳大利亚的亲中媒体直呼其名称帕夫洛是此次集会的主要组织者。

这次集会后，徐杰在中国驻昆士兰州总领事馆的官网发布声明，称“极少数别有用心的人在澳大利亚昆士兰大学进行反华分裂活动，引起包括大陆和香港在内的中国留学生的愤慨和抗议。”

帕夫洛告诉《卫报》，在中国驻昆士兰州总领事馆发布声明后，他的社交媒体上充斥着暴力警告和死亡威胁。

帕夫洛说道，“我对自己的安全感到害怕，针对我的运动非常激进，非常有条理并且非常私人。”

他还透露，在徐杰发布声明后，昆士兰大学要求其删除在社交媒体的相关言论，他还被告知学籍正受到审查。

《卫报》通过中国驻澳大利亚大使馆要求总领事对帕夫洛的法院申请发表评论，但未收到任何回复。

澳洲外长佩恩（Marise Payne）7月27日曾表示，在澳外交官员应该尊重言论自由与和平示威的权利。如果任何外交使团的行为可能破坏言论自由与和平抗议的权利，包括鼓励破坏性或潜在的暴力行为，那澳洲政府将“特别关注”。

徐杰是昆士兰大学的客座教授。昆士兰大学7月12日在没有公开发布任何通知的情况下，授予徐杰该大学语言和文化客座教授职衔。香港《南华早报》此前报道，这件事已引发该校一些教职员不满。