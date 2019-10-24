中国人社部发事业单位人事近亲回避新规

中共中央组织部、中国人力资源社会保障部印发《事业单位人事管理回避规定》，建立了统一的事业单位人事管理回避制度。

据中国人力资源社会保障部网站23日发布的消息，这份回避规定对事业单位人事管理回避工作的基本原则、回避种类、适用范围、权限程序、管理监督等作出了明确规定。

回避规定要求事业单位工作人员之间凡存在近亲属关系的，不得在同一事业单位聘用至具有直接上下级领导关系的管理岗位，不得在其中一方担任领导人员的事业单位聘用至从事组织(人事)、纪检监察、审计、财务工作的岗位，也不得聘用至双方直接隶属于同一领导人员的从事组织(人事)、纪检监察、审计、财务工作的内设机构正职岗位。

回避规定授权省级以上事业单位人事综合管理部门、中央和国家机关各部门，针对因地域、专业、工作性质特殊等因素，需要灵活执行岗位回避政策的，可以结合实际作出具体规定。

回避规定要求事业单位、主管部门的工作人员以及外请专家等相关人员，参与岗位设置、公开招聘、聘用解聘(任免)、考核考察、奖励、处分、交流、人事争议处理、出国(境)审批，人事考试、职称评审、人才评价，招生考试、项目评审、成果评选、资金审批与监管等工作时，对于其中涉及本人或本人亲属利害关系的履职活动，应当回避，不得参加相关调查、考察、讨论、评议、投票、评分、审核、决定等活动，也不得以任何方式施加影响。

回避规定明确作出回避决定的权限，原则上按照干部人事管理权限进行设定，对于成立专项工作组织以及邀请外单位人员的，由成立工作组织的单位、邀请单位按照实际工作需要来设定权限。