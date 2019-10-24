中国邀多国常驻团在联合国就涉疆涉藏涉港问题座谈

中国常驻联合国代表团和中国人权研究会10月23日在纽约联合国总部举办座谈会，邀请有关国家常驻团就新疆反恐和去极端化举措、藏传佛教活佛转世，以及香港修例等进行交流。

据央视新闻报道，巴基斯坦、古巴、委内瑞拉、朝鲜、白俄罗斯、尼加拉瓜、沙特阿拉伯、印度尼西亚、越南、布隆迪、老挝、新加坡和喀麦隆常驻团官员与会。

中国人权研究会理事、中国社科院边疆研究所新疆研究室主任许建英介绍了新疆采取反恐和去极端化举措的背景，指出设立职业技能教育培训中心等举措有效消除了恐怖主义、极端主义滋生蔓延的土壤，保障了新疆各族人民的生命权、健康权和发展权。

中国人权研究会理事、中国藏学研究中心社会经济研究所副所长格桑卓玛详细介绍了藏传佛教活佛转世制度，强调活佛转世是藏传佛教特有的传承方式，已经形成一整套严谨而严密的宗教仪轨和历史定制，特别是必须经过中国中央政府的批准、认定。

中国国际交流促进会理事、中国社科院法学所台港澳法研究中心主任陈欣新讲述了香港修例问题的由来，强调修例是为了弥补法律漏洞，完善香港法治，是必要的、正当的和合理的。特区政府已宣布正式撤回修例，但激进暴力活动仍未停止，完全超出游行示威的范畴。香港社会应团结一心、拒绝暴力，早日恢复和平稳定局面。

有关国家常驻团官员表示，通过此次座谈，他们对涉疆、涉藏和涉港问题有了更充分了解，发现同西方有些媒体报道的完全不一样。恐怖主义是全人类的公害，中国新疆的反恐和去极端化工作完全正当必要。在香港发生的严重暴力触目惊心。期待香港尽快恢复秩序。