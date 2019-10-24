牧师吁陈同佳在台须获公平审讯 陆委会主委：少讲两句话

对于香港牧师管浩鸣早前发出港女命案嫌犯陈同佳若赴台投案须获公平合理审讯的呼吁，台湾陆委会主委陈明通今天（24日）回应时奉劝管浩鸣，“少讲两句话，如果你有心要帮这个受害女生伸张正义，要让陈同佳来受审”。

据台湾《联合报》和《自由时报》报道，陈明通今天前往立法院内政委员会，就目前台港犯罪及追诉概况进行专题报告并备质询。

陈明通会前接受媒体访问时说，两岸关系好像跳探戈，要双方有意愿，跳探戈不可能一个人跳。两岸关系要好，首先北京要面对“中华民国”的存在，承认他们的存在，关系才可能好。

至于陈同佳案，陈明通说，政府本来就清楚讲了三个原则，台湾主张双方对此案都有管辖权，如果香港要办，台湾会透过司法互助把相关资料给香港，如果香港不办，“我们来办”，并吁请香港把相关资料给台湾，可是香港一直不愿意，所以台湾更清楚“你不办，我们来办”，进一步相关事情请香港协助。

陈明通说，香港也提过愿意做一些合作的行为，最重要有两方面，一个是怎么把人犯带回来，而相关卷证怎么透过司法互助带回来，现在争取的是这个。

对于港府早前称陆委会希望派人赴港将陈同佳押解回台等于跨境执法，陈明通回应时说，这不是跨境执法，跨境犯罪须双方政府一起合作，才有办法实现公平正义、司法正义，：我们要的是跨境犯罪，双方政府要能够合作”。

陈明通被问及，若港府不配合，陈同佳是否最终不赴台。陈明通回说，“这个不进一步说明”，台湾一开始主张双方有管辖权，如果香港要管要办，因为人也在香港，台湾把相关资料卷证给香港，并重申如果香港不办，台湾来办，而且香港还需要把人还有相关卷证给台湾。

陈明通说，台湾会继续要求香港，“不配合怎么实现司法正义，如何让受害者得到公平正义？”他也向港府喊话，“不要忘了受害者也是香港人，港府有义务替受害者伸张正义，现在我来办，你当然要配合我，把人让我们带回来、把卷证交给我们，那么简单的道理”。

陈明通也说，台湾已经与香港方面建立管道，并吁请香港告知陈同佳投案窗口在哪里，“所以他（陈同佳）现在可以来投案了！”