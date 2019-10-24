中国多部门：落实认罪认罚从宽制度

中国多个部门联合发文，对认罪认罚从宽的基本原则，适用范围和适用条件、“从宽”的把握等进行了详细规范。

据《新京报》报道，中国最高人民法院、中国最高人民检察院、中国公安部、国家安全部、中国司法部等10月24日联合印发《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》，其中明确，落实认罪认罚从宽制度，应当根据犯罪的具体情况，区别对待，该宽则宽，当严则严，对可能判处三年有期徒刑以下的认罪认罚案，依法从简从快从宽；防止因犯罪嫌疑人、被告人认罪而降低证据要求和证明标准。

该指导意见要求，对因民间矛盾引发的犯罪，犯罪嫌疑人、被告人自愿认罪、真诚悔罪并取得谅解、达成和解、尚未严重影响人民群众安全感的，要积极适用认罪认罚从宽制度，特别是对其中社会危害不大的初犯、偶犯、过失犯、未成年犯，一般应当体现从宽。

但对严重危害国家安全、公共安全犯罪，严重暴力犯罪，以及社会普遍关注的重大敏感案件，应当慎重把握从宽，避免案件处理明显违背群众的公平正义观念。

该意见还要求，办理认罪认罚案件，既要考虑体现认罪认罚从宽，又要考虑其所犯罪行的轻重、应负刑事责任和人身危险性的大小，依照法律规定提出量刑建议，准确裁量刑罚，确保罚当其罪，避免罪刑失衡。

特别是对于共同犯罪案件，主犯认罪认罚，从犯不认罪认罚的，中国人民法院、人民检察院应当注意两者之间的量刑平衡，防止因量刑失当严重偏离一般的司法认知。

此外，该意见还明确坚持证据裁判原则。

该意见强调，应严格按照证据裁判要求，全面收集、固定、审查和认定证据，防止因犯罪嫌疑人认罪而降低证据要求和证明标准。