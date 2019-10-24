中国前三季度人均可支配收入榜出炉：京沪超五万元

中国前三季度居民收入榜出炉，上海、北京前三季度居民人均可支配收入突破五万元（人民币，下同，0.96万新币）。

据中新经纬24日的报道，中国国家统计局公布31省份前三季度居民人均可支配收入，上海以52292元位居第一，成为最能挣钱的地区。北京紧随其后，前三季度居民人均可支配收入50541元。

上海和北京也是前三季度全国仅有的居民人均可支配收入“五万元俱乐部”成员。

数据显示，“四万元俱乐部”成员属空缺状态。排在第三、第四位的是浙江和天津，前三季度人均可支配收入分别达到38546元和33642元。另外，进入前三季度居民收入“三万元俱乐部”的成员还包括江苏和广东。

与全国水平相比，上海、北京、浙江、天津、江苏、广东、福建、山东、辽宁这九个地区的人均可支配收入超过平均线。

中国国家统计局数据显示，前三季度全国居民人均可支配收入22882元，同比名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.1%。

国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇18日指出，人均可支配收入今年前三季度实际增长6.1%和经济增长基本同步，经济增长速度6.2%。如果从人均GDP增长速度来看，人均可支配收入比人均GDP增速要快。从名义增长看，前三季度全国居民人均可支配收入增长8.8%，这个收入增长还是不错的。

居民可支配收入是指居民可用于最终消费支出和储蓄的总和，按照收入来源，包括工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入。

数据显示，工资性收入占据了可支配收入的大头。而与工资性收入息息相关的则是就业。

中国人民大学副校长刘元春认为，就业形势总体稳定为中国经济应对经济下行压力和外部冲击，提供了基础和较大的回旋空间。

中国人社部就业促进司司长张莹10月21日指出，下一步将继续突出就业优先政策导向，强化各方面重视就业、支持就业的导向，形成经济发展和扩大就业的良性循环。