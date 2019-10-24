中国民政部谈“山东莱芜荒山挖出活婴”：已责成核查

在中国民政部24日举行的第四季度例行新闻发布会上，针对“山东莱芜荒山挖出活婴”一事，中国民政部新闻发言人张卫星回应称，民政部已注意到相关报道，并且第一时间责成山东省民政厅核查此事。

据中国新闻网报道，张卫星指出，民政部高度重视儿童权益保护工作。2014年出台的《关于依法处理监护人侵害未成年人权益行为若干问题的意见》，明确了监护人出卖、遗弃、虐待、暴力伤害未成年人等行为的处理途径。

张卫星表示，民政部也将进一步关注事件的进展。目前该事件正由公安机关依法调查，相信违法犯罪者必将会受到法律严惩。

据《新京报》此前报道，中国山东济南市莱芜区村民8月20日上山采蘑菇时，从地里挖出一名男婴。弃婴地点位于济南市莱芜与泰安市新泰市交界的荒山地带，现场无监控。

男婴被救出后被送院治疗，送医时仅重三斤一两，并患有贫血以及黄疸。经救治，男婴身体逐步恢复，体重已达八斤。

新泰市羊流派出所一名工作人员21日称，男婴父母已被找到。被埋男婴爷爷刘某20日主动投案，称被埋的孩子是双胞胎之一，出生时患有重病，第二天即死亡，因而将孩子埋了。刘某说，看到媒体报道才知道孩子“复活”被村民救出。目前，刘某正在接受警方调查。

该男婴出生的泰安市妇幼保健院24日则表示，男婴出生后肺部有炎症，脊柱有两节存在畸形，但不是大问题。之后家属提出出院，出院前小孩是活的，院方未开具死亡证明。

院方称，当时医院极力挽留，但家属坚持要出院。