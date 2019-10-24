内蒙原副主席白向群受贿等罪成坐牢16年

中国辽宁地方法院今天（24日）宣判，就内蒙古自治区原副主席白向群受贿、贪污等四项罪名，判处白向群有期徒刑16年。

据中国《人民日报》报道，中国辽宁省大连市中级人民法院今年1月一审公开开庭审理白向群受贿、贪污、内幕交易、泄露内幕信息一案，而白向群对这些控状当庭认罪。

大连市中级人民法院今天认定，白向群的行为构成受贿罪、贪污罪、内幕交易、泄露内幕信息罪，除了决定执行有期徒刑16年之外，判处罚款人民币6250万元（1205万新元）；对白向群受贿所得财物和内幕交易、泄露内幕信息违法所得及其孳息予以追缴，上缴国库，不足部分，继续追缴；贪污所得财物依法返还被害单位。白向群当庭表示服从判决，不上诉。

报道称，经审理查明，白向群在1999年至2018年，利用担任共青团内蒙古自治区委书记，中共乌海市委副书记、乌海市人民政府市长，中共乌海市委书记，中共锡林郭勒盟委书记，内蒙古自治区人民政府副主席等职务上的便利，为有关单位和个人在配置煤炭资源、开发地产项目、承揽建设工程、职务调整晋升等事项上提供帮助，直接或者通过他人索取、收受上述单位和个人给予的财物，共计折合人民币8515万余元，其中索贿财物共计折合人民币1065万余元。

白向群也在2008年至2012年利用担任中共乌海市委书记、锡林郭勒盟委书记等职务上的便利，先后五次非法占有公共财物，共计折合人民币712万余元。

此外，白向群在2010年10月初、2011年8月及2015年2月，从相关股票内幕信息知情人员处非法获取内幕信息，在内幕信息敏感期内，白向群筹措资金并指使他人用多个亲友账户买入上述股票，或者明示、暗示他人买入该股票，累计成交金额共计人民币4256万余元，非法获利共计人民币1717万余元；泄露上述内幕信息给他人，导致他人在内幕信息敏感期内买入上述股票，累计成交金额共计人民币4308万余元，非法获利共计人民币4052万余元。

大连市中级人民法院认为，白向群的行为构成受贿罪、贪污罪、内幕交易、泄露内幕信息罪，均应依法惩处。白向群多次索贿，数额特别巨大，多次为多人谋取职务提拔、调整，具有法定从重处罚情节。鉴于其到案后能够如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的大部分受贿、部分贪污犯罪事实；检举揭发他人重大犯罪，具有重大立功表现；认罪悔罪，积极退赃，受贿、贪污赃款、赃物已经全部予以追缴，内幕交易、泄露内幕信息违法所得已绝大部分追缴，具有法定、酌定的减轻或从轻处罚情节，依法可对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。