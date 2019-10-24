佩洛西与黎智英、李柱铭会面 中国外交部：令人不齿

中国外交部今天（24日）指责美国众议院议长佩洛西为暴力示威者、反中乱港分子撑腰打气，其行为之伪善、用心之险恶实在令人不齿和瞠目。
佩洛西前天在推特上发文称，与黎智英、李柱铭会面，并称完全支持且敬佩那些每周走上街头，为香港民主与法治进行非暴力抗争的人。
据中国澎湃新闻报道，中国外交部发言人华春莹在例行记者会上回应时称，一位在港美国人前几天给美国参议员写了一封公开信，信中说西方世界看到的香港并不是香港的真相。
华春莹说，美国一些议员竟然说自己没有看到暴力，这是在撒谎，应当为此感到羞耻。现在香港这座城市的绝大多数人都生活在恐惧里，并不是因为中国做了什么，“而是因为你们支持的示威者们干了坏事”，而现在这样的谎言仍在继续。
她也说，佩洛西这样的政要黑白不分、是非颠倒，把香港的暴力违法犯罪美化为非暴力抗争，正是由于佩洛西等外部势力这种赤裸裸的包庇纵容、煽风点火，那些抗法分子才更加有恃无恐。
华春莹也说：“我想正告佩洛西之流，无论你们的双眼如何被偏见蒙蔽，无论你们的内心如何被邪恶充斥，香港都是中国的香港，任何干预香港事务的企图都不会得逞，任何支持香港分裂的图谋都是痴心妄想。这套把戏在别的地方或许曾经得过手，但是在香港、在中国的土地上，你们最终得到的只会是黄粱一梦，只会是自食苦果。”