佩洛西与黎智英、李柱铭会面 中国外交部：令人不齿

中国外交部今天（24日）指责美国众议院议长佩洛西为暴力示威者、反中乱港分子撑腰打气，其行为之伪善、用心之险恶实在令人不齿和瞠目。

佩洛西前天在推特上发文称，与黎智英、李柱铭会面，并称完全支持且敬佩那些每周走上街头，为香港民主与法治进行非暴力抗争的人。

So pleased to welcome Jimmy Lai, Martin Lee and Janet Pang to the U.S. Capitol. My full support and admiration goes to those who have taken to the streets week after week in non-violent protest to fight for democracy and the rule of law in #HongKong. pic.twitter.com/maeTwTR8eV — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 22, 2019

据中国澎湃新闻报道，中国外交部发言人华春莹在例行记者会上回应时称，一位在港美国人前几天给美国参议员写了一封公开信，信中说西方世界看到的香港并不是香港的真相。

华春莹说，美国一些议员竟然说自己没有看到暴力，这是在撒谎，应当为此感到羞耻。现在香港这座城市的绝大多数人都生活在恐惧里，并不是因为中国做了什么，“而是因为你们支持的示威者们干了坏事”，而现在这样的谎言仍在继续。

她也说，佩洛西这样的政要黑白不分、是非颠倒，把香港的暴力违法犯罪美化为非暴力抗争，正是由于佩洛西等外部势力这种赤裸裸的包庇纵容、煽风点火，那些抗法分子才更加有恃无恐。

华春莹也说：“我想正告佩洛西之流，无论你们的双眼如何被偏见蒙蔽，无论你们的内心如何被邪恶充斥，香港都是中国的香港，任何干预香港事务的企图都不会得逞，任何支持香港分裂的图谋都是痴心妄想。这套把戏在别的地方或许曾经得过手，但是在香港、在中国的土地上，你们最终得到的只会是黄粱一梦，只会是自食苦果。”