学者：台湾一些人要完全依赖美国求安全是一厢情愿

有中国学者认为，台湾一些人如果完全想要依赖美国来求得自己安全，这将是一厢情愿。

据中评社今天（24日）报道，中国太平洋经济合作全国委员会会长苏格在第六届两岸智库学术论坛期间说，美国对华政策总体上有两面性。虽然美国对华政策进行了一些调整，但是对台湾政策是不是有一个180度大转弯，还是值得打一个大大的问号。美国对华政策依然充满两面性，利用台湾问题服务于自己的某些战略目标，也有可能必要时不惜牺牲台湾这个“棋子”的利益。

苏格说，国际格局现在发生了沧海桑田般的变化，在整个进程中可以看到“东升西降”的总体趋势。在这个过程当中，美国对中国的崛起、对新形经济体和发展中国家的群体牲崛起，产生了严重的战略焦虑感，进行了重大的政策调整。不过，国际风云无论如何变化，中国现在的发展势头和潜力是任何力量也阻挡不住的。

苏格认为，中国现在所面临的情况，就如一首诗中所言的“到中流击水，浪遏飞舟”，这艘航船方向明确，前景光明，无论前面有任何艰难险阻，都必然栉风沐雨，砥砺前行。

苏格提到，多极化、全球化是大势所趋，单边主义、保护主义阻挡不了全球化的蓬勃发展。在国际格局不断的变化情况下，两岸关系何去何从，就值得有识之士认真思考，“虽然美国对华政策进行了一些调整，但是对台湾政策是不是有一个180度大转弯，还是值得打一个大大的问号。”

他说：“两岸同胞唯有自尊、自信、自强、自立，携手同心，共圆中国梦，共担民族复兴的责任，共享民族复兴的荣耀，这才是人间正道。”

苏格在论坛上指出，当前世界面临百年未有之大变局，中国的发展处于并长期处于重要的战略机遇期。在当今国际局势风云变幻、不确定性显著增多的情况下，更需要中国有大视野、大胸怀、大格局。大变局的本质就是变革世界的中心力量正在发生重大的、历史性的转动，核心是国际秩序的演进朝何种方向前进。

苏格认为，大变革的内涵和外延概括为五个方面：第一是全球化在曲折中前行，第二是世界经济格局正在发生变化，第三是国际力量的对比更趋平衡、均衡，第四是全球治理的演进和规则正在进行调整，第五是社会文化的变化，新技术、新产业方兴未艾，国际社会的思想观念、文化模式也日益多元。