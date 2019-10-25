广东省副省长欧阳卫民回归金融系统出任中国国开行行长

中国广东省副省长欧阳卫民回归金融系统，接替郑之杰出任国开行行长、党委副书记。

据澎湃新闻报道，该媒体从中国国家开发银行处获悉，国开行总行24日下午召开干部召开大会。中组部干部四局相关人员在会上宣布，欧阳卫民任国家开发银行党委副书记；郑之杰不再担任国家开发银行党委副书记，即日生效。

按照流程，经过监管部门批复等后续流程后，欧阳卫民将正式担任国开行行长一职。

公开资料显示，广东省政府副省长欧阳卫民出生于1963年1月，现年56岁，湖南衡阳人，曾在央行工作多年，拥有丰富的金融从业经验。当过大学讲师，在中国人民银行历练多年，还曾任中投公司副总经理、广州市副市长、广东省副省长等职。

欧阳卫民是继刘桂平回归中国建设银行担任行长之后，又一回归金融圈的金融副省长。

在欧阳卫民之前，今年3月，原重庆市副市长刘桂平接任王祖继担任中国建设银行行长。5月13日，建设银行发布关于刘桂平行长任职的公告，宣布刘桂平正式就任该行行长一职。

值得注意的是，近期金融圈密集向中国地方输送了一批省级干部。与此同时，近年来已有多位政府官员回归金融系统。这似乎意味着金融圈与地方的人才双向流动机制正在持续有效的形成。

去年7月，在担任四川副省长两年后，朱鹤新重新回归央行系统，任中国人民银行副行长；2017年12月，原天津市副市长阎庆民重回金融系统，担任证监会副主席、党委委员，在调任天津之前，阎庆民是原中国银监会副主席。

国家开发银行成立于1994年，是直属中国国务院领导的政策性金融机构。

中共央纪委中国国家监委网站7月31日公布，国开行原党委书记、董事长胡怀邦接受审查和调查。

除胡怀邦之外，近年来国开行已有多名高管被查。

中央纪委国家监委网站今年2月28日发布消息称，国开行原行务委员郭林因违纪问题被立案审查调查。其曾高价将房屋卖给贷款客户，现被开除党籍。

已退休两年多的国开行原监事长姚中民2016年6月6日被中央纪委监察部通报落马。

自去年9月，赵欢接任胡怀邦出任国开行一把手之后，其在国开行系统内部曾多次强调反腐工作的重要性与紧迫性。与此同时，国开行2019年1月14日还迎来了中央纪委国家监委驻国家开发银行纪检监察组组长宋先平。

截至目前，国开行领导班子更新为董事长赵欢，行长欧阳卫民，纪检组长宋先平，副行长四位分别是周清玉、张旭光、马欣、刘金。