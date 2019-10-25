四川游客云南去世被收天价运尸费？殡葬公司称符合标准

中国四川宜宾游客在云南度假时去世，遗体运回“640公里收费2.4万”一事引发关注。涉事澄江县灵山胜境殡葬服务有限公司回应称，收费符合规定。

据《新京报》报道，涉事殡葬公司称，该收费属双方协商定价，符合规定。死者家属已将涉事公司诉至法院，法院已立案。

59岁的宜宾游客蔡超（化名）8月1日在云南假时去世。事后蔡超妻子万女士联系了云南澄江县殡仪馆，对方安排车辆将遗体运回宜宾市，要价24640元（人民币，下同，4752.42新币）。

事后，家属发现，“此次收费远高于云南省殡葬管理服务收费标准”，认为被骗。

万女士女婿阚先生称，当时打电话说要收费两万多时，都以为是按照全国统一标准来的，“只要对方能出示相关标准、开具统一发票那一定没有问题。”但之后万女士反馈，费用在租车时已经结付，对方只让她在一张派车单上签字，未开具发票。

阚先生说，他们后来查询了澄江县殡葬服务收费标准，发现在上述“遗体接运派车单”上已写明：接运费起步价360元（36公里内），超过36公里每公里加收四元。单体豪华车辆加收200元。

电子地图显示，从澄江县殡仪馆到宜宾市殡仪馆，车程约639公里，时间约8小时4分钟，按照上述收费标准计算，澄江县殡葬公司多收取了约17588元接运费用。

对此，涉事灵山胜境殡葬服务有限公司回应新京报记者称，“云南省殡葬改革以后，收费标准规定遗体运送超出两百公里外，双方协商定价”。

至于派车单上为何未写明“超出两百公里以外双方协商定价”这一项，上述公司办公室一侯姓工作人员回应称，公司内只有用于澄江县县内的一种派车单样式，故未标明超出辖域情况。“当时在签派车单时，就已向万女士讲明收费标准”。

阚先生称，和涉事殡葬公司进行了两次协商，结果不理想，已经向法院提交了民事诉讼状。

涉事殡葬公司方面对此表示，目前不对万女士及其家属的起诉进行表态。

宜宾市叙州区人民法院透露，法院已正式立案，开庭时间未定。