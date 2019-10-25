港高院延长禁滋扰警察宿舍命令

香港律政司早前获高等法院颁临时禁制令，禁止针对21座纪律部队宿舍和已婚警察宿舍的滋扰行为，包括占据宿舍周围道路、损坏门窗外墙、擅闯宿舍、照射可引致不适的雷射光等。律政司今日（25日）申请延长禁制令的执行，获高院批准，直至另作命令或审讯。

据《明报》报道，律政司代表表示，早前临时禁制令于10月14日获高院批出，至今仍未有人申请为本案的被告人，但上周四（17日）有自称Alan Smith的人发电邮予律政司，要求取阅本案的相关文件作资料查询，但未有说明他有意成为本案的被告人，并称该人的申请已过时限。

法官周家明表示，该人若要索取相关文件，可向法庭申请延期，并指出在颁发临时禁制令期间，警方于10月14日在接近黄大仙纪律部队宿舍的草丛，发现一批约50支怀疑汽油弹，另在10月20日示威者又在尖沙嘴警署掷汽油弹，一名警务人员因而身上着火等，对于这些反政府、反警员行为，律政司有责任保护。

律政司长的申请涵盖10间已婚警察宿舍及11间纪律部队宿舍。被告分两类，第一类是非法及故意地阻碍、占据、停留、妨碍或阻止进出宿舍周围公共道路的人，入禀状指他们进行公共滋扰，要求禁止他们对指定道路做出阻碍等行为，亦不准煽惑或协助他人如此做。有些指定道路完全包围整个宿舍范围，有些则是宿舍旁一段路。

第二类被告是损坏、侵入、干扰使用或享用宿舍的人。入禀状要求禁止他们自行或煽惑造成私人滋扰，包括损坏或涂污宿舍门窗、外墙、闭路电视等任何部分；未得原告或任何住客授权而进入宿舍；照射强度和频率足够减弱人视野和造成不适感觉的光线，包括使用雷射光源、闪光灯或其他发光器材。