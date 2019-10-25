中国央行的数字人民币或成阿里与腾讯史上最强竞争对手

借主宰中国在线支付行业而构建网上金融帝国的中国亿万富豪马云和马化腾或将面临有史以来最为强大的竞争对手：中央银行。

中国人民银行将于不久后推出数字人民币，可能成为全球首家发行数字国家货币的主要央行。中国人民银行借此向蚂蚁金服的支付宝和腾讯控股的微信支付“立下战书”，以期在中国27万亿美元的支付行业分一杯羹。

在中国，借助智能手机的电子支付使用极为普遍，从乘车、便利店购物，甚至到市场采买蔬菜，几乎一切都能使用电子支付--而其中94%由上述两家公司控制。然而，民营企业在关键行业占据主导地位，在当今的中国已变得愈发罕见，恐令科技行业巨头的未来愈发艰难。由央行支持的数字钱包可能严重削弱蚂蚁金服和腾讯的核心支付业务。

据彭博社报道，总部在上海的金融和研究咨询公司智堡创始人朱尘表示，央行不可能允许民营企业主导作为金融体系核心的支付系统，试图重新获得失去的影响力。他预计，中国央行可能会取得多达三分之一的支付业务，预计微信支付和支付宝将遭受重大冲击。

对于央行数字货币会对现有企业产生哪些威胁目前尚不明确，包括公众的接纳意愿和使用门槛等问题也尚不明朗。两家公司的高管未公开对这一问题发表过评论，虽然蚂蚁金服与监管层就此展开了合作。

央行尚未设定时间表或是执行计划，但是官员讲话暗示，推行方式可能是：消费者和企业在手机上下载一个数字钱包，然后通过商业银行账户载入数字货币，类似于从自动取款机取款。随后，他们便可像使用货币一样收取和支付款项了。

这略微不同于现有的移动支付运作方式。但若官方数字货币获得了接纳，将有助于中国的监管机构更好地掌握货币供应。

通过移动支付方式进行的消费占到中国国内生产总值的16%，而在信用卡更受欢迎的美国和英国，这一比例还不到1%。随着中国基本实现零现金，政府把更多的焦点放在了运营这一业务的企业上。

中国人民银行行长易纲今年早些时候在一个会议上表示，那些大型高科技公司带来了很多挑战和金融风险。在这场游戏中，赢家通吃，因此垄断是一大挑战。

朱尘解释道，如果中国的监管机构认为支付行业在战略上举足轻重，那么国家就会试图控制至少三分之一的市场。支付功能对公众而言用处太大了，为了赢得市场份额，腾讯和支付宝投入数以十亿计的资金。即便这一业务本身会导致亏损——用户免费使用，但银行会收取费用。但是提供支付服务是令近10亿用户使用应用软件的重要方式，这些应用能用来购买其他金融服务产品。

中国监管层已经限制了支付宝和微信支付利润率最高的业务之一--通过代管资金获得利息。中国央行还收回了清算和结算服务权限，要求所有第三方支付系统都要与网联清算有限公司相连。这有效地制止了两家公司发挥央行行长易纲所说的“第二家央行”的作用。

中国政府坚持要由国家控制构成系统性风险的重要行业--而金融业就是其中最重要的行业之一。易纲表示，央行和大型科技公司之间必须要有界限。

蚂蚁金服和腾讯拒绝就本报道置评。彭博社就数字货币计划通过传真向中国央行寻求评论，但未收到回复。

然而，要想推翻现有巨头的地位并非易事。多年以来，用户将银行储蓄卡与这些应用软件相关联，并进行日常支付，这些应用还有其他许多有用的功能。支付宝和微信支付各自在中国拥有超过9亿的活跃用户。

计划当中比较简单的部分是，数字货币可取代现金--这是防止洗钱的举措之一--但是如果中国央行想要赢得更大的市场份额，就必须搭建一个网络，让商户愿意直接接受该数字货币。帮助支付宝和微信支付与商户实现联通的RiverPay联合创始人Ryan Zheng表示，这需要开展大量的工作。

中国央行面临的风险是数字货币的接纳度不高，进而导致声誉受损。对于世界各地许多应对数字支付和数字货币影响的央行而言，这也是他们所担心的问题。

但是听一听央行官员的表态就能明确一点，与其中牵涉的大问题相比，这些只是操作上的考量。

中国人民银行研究局局长王信今年在一个发布会上表示，货币的背后是利益、权力、国际政治和外交。如果支付工具可以发挥货币职能，那么肯定会对法定货币产生影响，同时影响一国对货币和金融体系的管理方式。