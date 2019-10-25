消息：中国将要求美国取消关税换取中方农业采购

多位知悉中美磋商情况的消息人士称，美国与中国的经贸高层官员周五将讨论中方扩大采购美国农产品计划，但作为交换条件，中国将要求美国撤消部分现有及计划中的加征关税措施。

据路透社25日报道，两名驻美国的消息人士透露，为达成协议，中国料将要求美国放弃原定12月15日对价值1560亿美元（2126.44亿新币）中国商品加征关税的计划。

其中一位消息人士称，中国还可能寻求取消9月1日起对约1250亿美元中国商品征收的15%关税。美国于8月征收了这一关税，这使得5500亿美元中国输美商品几乎全部都受到惩罚性关税。

消息人士说，“中国希望回到最初只对2500亿美元商品征收关税的状态。”

两位消息人士表示，美国财长努钦和贸易代表莱特希泽可能会在11月3日当周到访北京，进行面对面磋商，以设法敲定协议文本。但美国财政部发言人表示，并没有做出这类会面的安排。

另一位在中国的消息人士称，如果能够敲定文本，作为交换中国将给予部分美国农产品关税豁免，包括大豆、小麦和玉米。买家未来采购名单上的农产品时，将可免支付额外关税，并且之前采购时已支付的关税将退回。

但是，中国最终的购买规模尚不确定。

一位消息人士称，中国的提议是最初每年的购买规模约为200亿美元，大致恢复到贸易战之前的水平，但规模将逐步增加。另外，采购还将取决于市场状况和价格。

莱特希泽曾强调，中国同意取消对美国转基因作物的部分限制及其他食品安全要求，消息人士称这一点意义重大，因这或将为美国大幅增加对华农产品出口铺平道路。

美国企业研究院(AEI)常驻学者和中国专家史剑道说，10月初会谈的最初目标是敲定有关知识产权，农业和市场准入的协议文本，为推迟12月15日的关税铺平道路。

史剑道说，“很奇怪，(美国总统特朗普)对刘鹤如此乐观，而我们（美国）仍没有取消12月15日的关税。”

史剑道认为，“美中谈判时冷时热，变化很快，但搞定相对容易的第一阶段协议所花时间越长，第二阶段想要有突破就会越难。”

美国总统特朗普10月11日宣布达成中美贸易第一阶段协议之后，双方目前正设法就协议文本达成一致。

目前为止，根据第一阶段贸易协议，特朗普只同意取消10月15日对2500亿美元中国商品加征的关税。

美国贸易代表莱特希泽、美国财长姆努钦及中国副总理刘鹤周五（25日）将通电话，这是双方为结束中美贸易战而安排的最新一次高层沟通。

在这之前，美国副总统彭斯周四发表中国政策演说，抨击中国的贸易做法，但同时对与中国达成贸易协议敞开大门，称特朗普希望与中国建立富有建设性的关系。