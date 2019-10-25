海南基本取消落户限制 部分地区楼市或迎回暖

继三亚放宽人才购房限制后，中国海南省再出重磅政策。

据《新京报》报道，海南省人民政府官方网站10月24日发布《海南省新一轮户籍制度改革实施方案(试行)》（下称《方案》），规定基本取消海南省(除三沙外，下同)落户限制。省外居民在取得海南省居住证并参加海南省城镇从业人员基本养老保险(暂不含临时养老保险缴费账户)和海南省城镇从业人员基本医疗保险的，可在有合法稳定住所的城镇社区落户。

58安居客房产研究院首席分析师张波认为，此次落户政策出台的主旨是按照中国中央政府要求推进新一轮户籍制度改革，并带动非户籍人口加快落户，换言之是要推动非户籍常住人口的快速落户，以破除现有的制约性制度障碍。

诸葛找房数据研究中心分析师王小嫱也认为，这次政策的其主要原因是呼应2019年4月8日中国国家发改委印发的《2019年新型城镇化建设重点任务》，提出继续加大户籍制度改革力度。

据了解，该文件提出要积极推动已在城镇就业的农业转移人口落户。城区常住人口100万至300万的Ⅱ型大城市要全面取消落户限制；城区常住人口300万至500万的Ⅰ型大城市要全面放开放宽落户条件，并全面取消重点群体落户限制。超大特大城市要调整完善积分落户政策，大幅增加落户规模、确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。

2019年以来，包括河南新乡以及漯河、宜昌、银川、山西晋城、广西部分城市，不同程度取消落户限制。

另有业内人士认为，海南过去两年一系列的政策使得炒房现象得到抑制，但是房地产投资开发与市场交易量也受到重创。此次海南基本取消落户限制，会间接使得外地人在海南本地购房门槛进一步放宽。