中国外交部：英国39位遇难者是否为中国籍尚无法确认

中国外交部发言人华春莹10月25日主持例行记者会，她介绍，英国警方称仍然在核实遇难者身份，目前尚无法确认是否为中国国籍。华春莹表示，不管遇害者是哪国公民，这都是一起极大的悲剧，也引起了国际社会对于非法移民问题的重视。

据《人民日报》报道，在例行记者会上，有记者问道，英国警方当地时间10月23日在埃塞克斯郡一个工业园中发现了一辆装有39具遗体的货车，遇难者可能为中国籍。中方是否能确认他们的身份以及为何赴英？

华春莹回答称，中国驻英国大使馆当地时间23号上午注意到有关报道，当即向英国方面核实遇害人的身份。当地时间24号上午10点40分，也就是北京时间24号下午5点50分，中国驻英国使馆接到英国警方电话通报称，遇害人员疑似为中国公民。

中国驻英大使馆立即派出工作人员赶赴当地现场了解情况，要求英方尽快确认所有遇害人员的身份。同时，中国驻比利时大使馆也要求比利时警方和相关部门展开全面调查。

目前，中国驻英国使馆负责领事事务的公使衔参赞已经抵达事发地点，并且与当地警方取得联系，英国警方表示仍然在核实遇难者身份，目前尚无法确认是否为中国国籍。

华春莹表示，中国政府对报道出来的这一案件高度重视，目前中方各有关部门正在密切合作，展开各项工作。

她表示，“我们希望英国尽快确实、确认、核实遇难者身份，查明事实真相，依法严惩涉案犯罪人员。”

华春莹称，不管遇害者是哪国公民，这都是一起极大的悲剧，也引起了国际社会对于非法移民问题的重视。国际社会应在这方面进一步加大合作力度，加强信息情报的沟通，从源头上及早介入，防止此类悲剧今后再次发生。