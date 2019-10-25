中国央行要求银行自查三方数据公司合作 是否涉及爬虫

中国媒体得到一份某银行内部通知，该通知称，中国人民银行日前发文紧急调研银行与第三方数据公司合作情况，同时请各机构排查自身业务中是否存在违规爬虫行为。

据《新京报》报道，记者得到的内部通知称，收到中国央行紧急调研，需填报是否与第三方数据公司开展合作。排查的合作内容主要涉及数据采集、信用欺诈、信用评分、风控建模等方面。央行要求上报第三方公司的名字、股东背景、是否涉及爬虫。

一同通知的还有辖内各企业征信机构，请辖内各机构梳理是否与以下公司有业务或股权投资关联：同盾科技、摩羯科技、新颜科技、集奥聚合、公信宝、白衣骑士、天机数据、立木征信、聚信立、51信用卡。

通知称请各机构排查自身业务中是否存在违规爬虫行为。如存在上述情况，请立即上报。对于存在违规爬虫业务的要立即整改。如不存在上述情况的，需出具加盖公章的书面承诺函，于10月24日前送至征信管理处。

多位业内人士称，所在银行相关部门收到了梳理是否与上述企业存在关联的通知，通知下发于51信用卡相关人员被中国警方调查前。

据《新京报》此前报道，中国杭州警方10月21日晚间对外通报51信用卡有限公司（51信用卡）被调查一事。经初查发现，“51信用卡”委托外包催收公司冒充国家机关，采取恐吓、滋扰等软暴力手段催收债务的行为，涉嫌寻衅滋事等犯罪。

对于爬虫程序，中国新闻周刊此前介绍，本来爬虫只是一个工具，是可以自动提取网页的程序，本身是中立的。其首要功能就是爬取网页数据，最常用的领域是搜索引擎，爬取各类网站的前端数据，被抓取的网站也能增加曝光度，双方各得其所。

但是，若爬虫用于爬取网站的后端数据，如收集网站用户未公开的私人信息，就触及到法律边缘。刚刚过去的9月份，中国大数据行业掀起了“清洗”风暴。六家大数据公司被查，媒体报道，这些公司被查，源于“套路贷”和暴力催收，大概率涉及利用爬虫技术非法获取，以及向网贷平台倒卖用户个人信息。