香港多店被窃 有人冒警犯案

香港社会动荡持续四个多月，窃匪趁乱犯案不断。香港各区25日凌晨再发生多起入室盗窃案，更有人冒充香港警务人员走进酒店进行盗窃。

据香港中通社报道，香港岛湾仔骆克道一参茸海味药房当天凌晨12时许被人盗窃。香港警方接获一名保安员报案，指两男一女进入该店后，要求他在一房间等候。三人其后逃去，保安员发现店内失去了一批货品，怀疑被对方盗去。

警方接报到场，经初步点算，该店损失一批约值5.6万元（港币，下同，0.97万新币）的燕窝及鹿尾巴。案件列作盗窃。

新界沙田则发生冒充警务人员及盗窃案。凌晨近3时，警方接获一名29岁大陆女子求助。这名女子报称在沙田丽豪酒店被一名涉嫌冒警的男子搜查房间，其后她发现失去约3万元现金及一条价值约1.3万元的手镯。

同区一家大闸蟹专门店也怀疑被人入室盗窃。该店职员上午8时许报案指，上班后发现店内有被搜掠的痕迹，一台收银机不翼而飞，视频监控亦被毁。经店方点算，该店损失近5万元现金，大闸蟹则全部“安全”。警方初步调查发现，该店后门被人撬开，怀疑贼人由楼房天井潜入犯案。

在九龙深水埗大南街，一家自助洗衣店凌晨5时许被途人发现店内一片凌乱，怀疑被贼人盗窃。店内一台自动找赎机被毁，损失一批现金。这是该店两个月内二度遇窃。

在新界葵涌葵联邨，警方上午6时许接报指，一名男子站在一家便利店后门，试图以铁笔撬闸，怀疑企图盗窃。警方到场，即场拘捕这名男子。