中国外交部回应彭斯涉华言论：请美国管好自己的事情

中国外交部发言人华春莹对美国副总统彭斯对于中国政策的讲话作出回应。华春莹指彭斯对中国社会制度和人权宗教状况进行歪曲，其言论与去年10月的演讲如出一辙，中国敦促美国纠正错误，停止发表不负责任的言论。

据中国外交部官网发布的消息，华春莹回应称，中国人权状况好不好，最重要的判断标准是中国人民是否满意。改革开放40多年来，中国人权事业取得了卓越成就。而中国各类信教群众近两亿人，其中2000多万人是穆斯林。中国人民享有充分的宗教信仰自由。

华春莹重申，台湾、香港、新疆等事务纯属中国内政，决不允许任何外部势力干涉，指责彭斯干涉中国内政。

对于保护知识产权方面，华春莹称，中国坚持改革开放，致力于保护知识产权。任何外企在遵守中国法律的基础上享有充分的经营自主权，不存在“受到胁迫”问题。

在外交方面，华春莹表示，中国的发展不对任何国家构成威胁，永远不称霸、不搞扩张。

华春莹表示，“我们奉劝美国一些人好好照照镜子，认清自己的问题，管好自己的事情，不要再满世界大放厥词。”

华春莹最后称，中美关系当前处在关键阶段。中国敦促美国从两国和两国人民的根本利益出发，纠正错误，按照两国元首确定的共识，以协调、合作、稳定为基调，在相互尊重的基础上管控分歧，推动中美关系发展。

另据彭博社报道，彭斯的讲话正值美中关系关键时刻，目前两国仍陷于贸易战中，而且还在为太平洋的军事和商业统治地位而角力。对于彭斯该如何表达对中国的批评措辞，白宫官员已经讨论了数周，由此也反映出彭斯此次演讲利害攸关。

《中国褐皮书》首席执行官米勒（Leland Miller）认为，美国政府对中国采取了一面做好人，一面做坏人的办法。

米勒说：“市场倾向于整体性看待美国对华政策，认为随着总统情绪的变化，政策要么是鹰派要么是鸽派，但事实并非如此。自8月下旬以来，白宫无疑在贸易上变得更加鸽派，但在国家安全方面，鹰派继续唱主角。”

分析人士说，很难预测中国方面的反应，但即使中国不同意彭斯的演讲内容，他们也不太可能会直接回击。