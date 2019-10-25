习近平：加快推动区块链技术和产业创新发展

中共中央政治局10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。

据央视新闻客户端报道，中共中央总书记习近平在主持学习时指出，区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域。目前，全球主要国家都在加快布局区块链技术发展。中国要加快推动区块链技术和产业创新发展。

习近平强调，要加强区块链标准化研究，提升国际话语权和规则制定权，要构建区块链产业生态，加快区块链和前沿信息技术的融合，还要建立完善人才培养体系，培育一批领军人物和高水平创新团队。

习近平指出，要推动区块链和实体经济深度融合，解决中小企业贷款融资难、银行风控难、部门监管难等问题；要探索“区块链+”在民生领域的运用，积极推动区块链技术在教育、就业、养老、精准脱贫、等领域的应用；要推动区块链底层技术服务和新型智慧城市建设相结合；要利用区块链技术促进城市间在信息、资金、人才、征信等方面更大规模的互联互通；要探索利用区块链数据共享模式，实现政务数据跨部门、跨区域共同维护和利用，促进业务协同办理，深化“最多跑一次”改革。

习近平还强调，要加强对区块链技术的引导和规范，加强对区块链安全风险的研究和分析，探索建立适应区块链技术机制的安全保障体系。