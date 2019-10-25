中国证监会：将启动新三板综合改革 建立挂牌公司转板上市机制

中国证券监督管理委员会新闻发言人常德鹏周五（25日）称将启动新三板综合改革，建立转板上市机制。在精选层挂牌一定期限，且符合交易所上市条件和相关规定的企业，可以直接转板上市。

据路透社报道，常德鹏在每周例行新闻发布会上称，将启动全国中小企业股份转让系统（新三板）综合改革，包括设立精选层，配套形成交易、投资者适当性、信息披露、监督管理等差异化制度体系，建立转板上市机制。

常德鹏称，将持续推进简政放权，提高融资效率、支持不同类型挂牌企业融资发展。引入公募基金等长期资金，完善摘牌制度，推动市场出清，促进形成良性的市场进退生态，并实施分类监管，研究提高违法成本。

常德鹏说，“优化发行融资制度，按照挂牌公司不同发展阶段需求，构建多元化发行机制，改进现有定向发行制度，允许符合条件的创新层企业向不特定合格投资者公开发行股票。”

他还指出，下一步证监会将充分考虑新三板承受能力以及与资本市场其他板块的关系，积极推进新三板各项重点改革任务。

统计显示，截至2019年9月底，累计13219家企业在新三板挂牌，其中中小企业占比94%，民营企业占比93%；6,388家挂牌公司发行股票。统计显示，其6,388家挂牌公司发行股票10,516次，累计融资4911.39亿元（人民币，947.04亿新币）。