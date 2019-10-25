朝鲜想以稀土矿权换取中国太阳能投资

据中国稀土行业协会网站上的一篇文章指出，朝鲜计划给予中国对平壤一处稀土矿的开采权，以换取中国在朝鲜进行太阳能投资，藉此缓解当地电力短缺的问题。

据路透社报道，消息来源为行业定价及数据供应商CBC金属网。自由亚洲电台（RFA）10月21日也发表了一份非常类似的报道。

CBC金属网报告引述在沈阳的一名朝鲜官员称，“当下是中国来朝鲜投资的最好时机。”该名官员称，适逢中朝建交70周年纪念日，目前“与中国当局交涉也会更容易”。

中国是全球的主要稀土生产国，但据信朝鲜拥有庞大的尚未开发稀土资源。

文章指出，在平壤这类的内陆地区修建一座能每日供电250万千瓦的太阳能发电站，预计花费25亿美元（34亿新元）左右，该协会并称中国的投资回报，就是获得位于平壤省北部的一座稀土矿的开采权。

不过，中国稀土行业的一名消息人士表示，此类协议是朝鲜“一厢情愿的想法”，他对中国对该项目的兴趣到底有多大表示怀疑。这位要求匿名的消息人士称，投资朝鲜并不安全。朝鲜的国际名声不好，许多企业将不一定会感兴趣。

目前尚不清楚这个项目将如何遵守联合国的制裁要求。朝鲜驻北京大使馆以及驻沈阳领事馆均未就此发表评论。中国商务部未立即回复置评请求。