中国三季度银行家和企业家宏观经济热度指数均降

中国央行周四（24日）公布三季度银行家问卷调查报告显示，当季银行家和企业家宏观经济热度指数均告下降。银行家宏观经济热度指数为33.9%，比上季下降5.3个百分点。

据路透社报道，央行网站刊登的报告并显示，有33.4%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，比上季增加9.9 个百分点；65.4%的银行家认为“正常”，比上季减少9.2 个百分点。对下季度，银行家宏观经济热度预期指数为35.5%，高于本季1.6个百分点。

三季度贷款总体需求指数为65.9%，比上季降低0.4个百分点。分行业看，制造业贷款需求指数为59.0%，比上季降低0.4个百分点；基础设施贷款需求指数为60.2%，比上季降低0.4 个百分点。

货币政策感受指数为54.5%，比上季降低0.7个百分点；对下季度，货币政策感受预期指数为58.8%，高于本季4.4个百分点。

央行同时公布的三季度企业家问卷调查报告显示，三季度企业家宏观经济热度指数为32.4%，比上季低2.1个百分点，比去年同期低4.8个百分点。其中，36.3%的企业家认为宏观经济“偏冷”，62.6%认为“正常”，1.1%认为“偏热”。

出口订单指数降至44.5%，其中，15.6%的企业家认为出口订单比上季“增加”,57.7%认为“持平”，26.7%认为“减少”。

中国国内订单指数为47.0%，比上季低1.8个百分点，比去年同期低2.6个百分点。其中，15.9%的企业家认为本季国内订单比上季“增加”，62.3%认为“持平”，21.8%认为“减少”。

经营景气指数亦降至53.3%，其中，21.5%的企业家认为本季企业经营状况“较好”，63.6%认为“一般”，14.9%认为“较差”。

央行还公布了三季度城镇储户问卷调查报告，本季城镇储户收入感受指数升至54.1%，收入信心指数也上升至53.4%。

本季就业感受指数升至45.4%。其中，16.4%的居民认为“形势较好，就业容易”，50.7%认为“一般”，33.0%认为“形势严峻，就业难”或“看不准”。

对下季度，物价预期指数为65.4%，比上季上升3.4个百分点。对下季房价，29.3%的居民预期“上涨”，50.3%预期“基本不变”。

被问及未来三个月准备增加支出的项目时，居民选择比例由高到低排序为：教育(31.5%)、旅游（30.6%）、医疗保健 (25.8%)、购房(21.5%)、大额商品(20.9%)、社交文化和娱乐(18.1%)、保险(15.2%)。