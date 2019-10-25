中铝、中海油、华能、中储粮四家中国央企同日调整高管

中国铝业集团（CHALCO）、中国海洋石油（CNOOC）、中国华能集团（CHNG）和中储粮集团（SINOGRAIN）四家中国央企同日宣布调整高管。

据中国经济网报道，中铝、中海油、华能、中储粮24日同日宣布调整高管。姚林接替葛红林出任中铝集团董事长；汪东进任中国海洋石油集团有限公司董事长、党组书记；邓建玲任中国华能董事、总经理、党组副书记；迟京涛任中国储备粮管理集团有限公司董事、总经理、党组副书记。

其中，对于迟京涛任中储粮总经理，彭博社分析，此举预示着中粮国际领导班子将发生重大变化。总部位于日内瓦的中粮国际是中粮集团的全球贸易部门，竞争对标全球最大的粮食贸易公司，包括美国农业公司阿彻丹尼尔斯米德兰公司（Archer Daniels Midland Company，简称ADM）、荷兰农业与食品公司邦吉（Bunge）、美国农粮贸易巨头嘉吉集团（Cargill）和路易达孚(Louis Dreyfus)。

彭博5月报道称，中国打算改革国有粮食企业，包括计划将中储粮的部门贸易资产转给中粮集团。不久之后，迟京涛出任中粮国际董事长一职，中国粮油控股的董巍则调任中粮国际首席执行官。

中粮国际未立即任命继任董事长。除了宣布迟京涛离任的网站声明，中粮国际发言人拒绝发表其他评论。