国民党中央助讲团成立 吴敦义谈大选目标

国民党今天（25日）上午举行"2020中央助讲团誓师大会"，现场播放国民党总统参选人韩国瑜清唱的"我现在要出征"，担任团长的国民党主席吴敦义率领全体助讲团成员一起举起拳头高喊"国民党加油""韩国瑜冻蒜""立委全垒打""国民党胜利成功"等口号。

据《自由时报》报道，吴敦义表示，为了确保中华民国再兴旺，国民党对于明年大选抱有极大的信心与决心，去年国民党在艰苦中赢得九合一选举，希望这次中央级的大选也能让国民党唯一提名的总统参选人韩国瑜顺利当选，他并呼吁全民在区域立委选举及"政党票"要分别投给蓝军立委参选人及国民党，以达到60席目标，才能结束蔡英文三年多来经济相对弱势、治安不好、两岸对峙的情况，国民党未来一定要搞好经济、社会安全、公益和谐、政府廉能以及改变酬庸现象，并在"一中各表的九二共识"基础上，让两岸和平发展。

担任荣誉团长的前国民党主席吴伯雄则表示，这场选战关系下一代，他希望台湾的下一代可以更安全、幸福。

国民党"中央助讲团"团长由党魁吴敦义担任领军，包括连战、吴伯雄、马英九、洪秀柱、朱立伦等历任前主席都挂名誉团长头衔，60名成员含括前朝蓝营政务官、党中央干部、青工会长、青年团长以及部分直辖市议员。

其中引起侧目的是，去年国民党中央为了辅选九合一选举也成立的"中央助选团"名单中，以"院长级人物"列名副团长的前立法院长王金平这次"漏勾"，并没有出现名单之列，据了解，高层主要考量王金平迄今仍未放弃"参选到底"，在王动向未明情况下，不宜贸然列为副团长，以免未来出现尴尬的状况。

党内人士指出，"中央助选团"未来除了会提供中央说帖给蓝军总统、立委参选人做选举议题攻防，配合总统参选人韩国瑜与各地立委参选人竞选总部成立、造势活动下乡助讲，帮忙在台湾各地拉抬蓝营选情，还会上政论节目为蓝军辩护。