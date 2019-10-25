中国14部门：五年左右建成若干国际消费中心城市

中国商务部等14部门印发关于培育建设国际消费中心城市的指导意见，要求聚焦优质消费资源、建设新型消费商圈，并推动消费融合创新。

据路透社报道，中国商务部网站周五（25日）刊登新闻稿称，目标是利用五年左右时间，指导消费潜力大、国际化水平较高的城市开展培育建设，基本形成若干立足国内、辐射周边、面向世界的具有全球影响力、吸引力的综合性国际消费中心城市，带动形成一批特色化、区域性国际消费中心城市。

新闻稿称，“使其（消费中心城市）成为扩大引领消费、促进产业结构升级、拉动经济增长的新载体和新引擎。”

指导意见明确了重点任务：一是聚集优质消费资源。引导企业增加优质商品和服务供给；发展品牌经济，吸引中国国内外知名品牌新品首发；加快培育和发展服务消费产业。

二是建设新型消费商圈。打造一批具有较强国际影响力的新型消费商圈，推进智慧商圈建设；加快商业街提档升级，重点开展步行街改造提升工作。

三是推动消费融合创新。推动实体商业转型升级，打造一批商旅文体联动示范项目；促进传统百货店、大型体育场馆、闲置工业厂区向消费体验中心、休闲娱乐中心、文化时尚中心等新型发展载体转变。

四是打造消费时尚风向标。培育发展一批国际产品和服务消费新平台；鼓励国内外重要消费品牌发布新产品、新服务；促进时尚、创意等文化产业新业态发展。

此外，还要加强消费环境建设，完善消费促进机制。制定完善促进消费相关政策，提升城市消费竞争力。

消费、投资和出口是拉动中国经济的三驾马车，但如今投资拉动经济的边际效应递减、且地方财政压力导致基建投资迟迟未见明显反弹，出口又遭遇全球经济放缓和中美贸易摩擦的双重夹击，因此，促进消费成了中国扩大内需、稳经济的重要抓手。

不过，中国社会消费品零售总额同比增速近年来持续放缓，从此前10%甚至20%以上的高双位数增长，放慢至今年9月的同比增长7.8%，今年前三季度也只增长8.2%。其中，9月汽车类零售总额同比下降2.2%，1至9月同比下降0.7%。

中国今年7月宣布同意由发展改革委牵头的完善促进消费体制机制部际联席会议制度，“主要职责”就是统筹协调促进居民消费扩大升级工作。7月30日的中共中央政治局会议也提出，要深挖国内需求潜力，拓展扩大最终需求，有效启动农村市场，多用改革办法扩大消费。

而为扩内需、促消费，中国今年已经出台了多份文件。中国国家发改委6月发布推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019至2020年），聚焦汽车、家电、消费电子产品领域，进一步巩固产业升级势头，增强市场消费活力。

8月下发的关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见从九个方面做出了详细部署，包括推出消费惠民措施，继续推动国有景区门票降价，并将新确定一批国家文旅消费试点城市。