任正非使用苹果平板 中国网民热传

近日，一张华为总裁任正非机场安检的照片在微博热传，在这张照片中，安检员正在帮忙将任正非包中的电子产品拿出安检，而其手中正是苹果iPad（疑似为iPad Pro 10.5吋）。换言之，任正非个人使用的平板产品正是竞争对手的苹果iPad，而非华为自家产品。

此前任正非在接受媒体访问时曾表示用苹果不代表不爱华为，强调“华为产品只是商品，如果喜欢就用，不喜欢就不用，不要和政治挂钩。”

任正非当时说：“我的小孩用苹果，就是不爱华为了？不能这么说。我经常讲这样的话，余承东很生气，认为老板总为别人宣传，不为自己宣传。我讲的是事实，不能说用华为产品就爱国，不用就是不爱国。”

任正非今年3月也曾直言不讳的表示，苹果是一个伟大的公司，推动了移动互联网的发展，使这个社会发生了天翻地覆的结构性改变。

这意味着任正非并不在意自己或家属使用哪一家的产品。早前媒体也曾揭露，任正非之女孟晚舟去年12月在加拿大被拘时，随身携带的电脑、手机、平板等电子产品都是苹果旗下的。

此前IDC公布的2019年Q2平板电脑市场数据，华为以10.3%的市场份额位列第三名，仅次于苹果三星。

在全球市场上，华为与苹果在个人电子产品上，尤其是手机上是竞争对手。2019年第一季度，华为手机全球出货量达到第二，反超苹果。