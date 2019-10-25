“人人”再战校园社交 “王者归来”行路难

新的校园实名社交应用程序（App）“人人”近期上架，宣称“王者归来”，仍旧专注于校园生活。

综合36氪和新浪科技25日的报道，人人应用程序的介绍中写道，“这是中国最悠久的校园社交网络平台，从2005年至今，有10亿注册用户，百亿动态和照片，承载了无数人青春校园的记忆。如今王者归来，专注每个人的校园生活、学习、娱乐，打造专属每个人的校园青春记忆。”

官方介绍，人人公司2011年5月4日赴美上市，以当时的情况，排名已经进入中国互联网公司前五。但社交竞争尤为激烈，人人日趋衰落。2018年11月，人人网被出售。彼时，告别人人的声音此起披伏，老用户们纷纷缅怀青春。而现在，一个类似此前校园社交网络的新“人人”诞生。

新“人人”的功能与早先类似，主打功能为发布新鲜事，结识同校好友，介绍称，还有更多功能会陆续开放，涉及学习工具、小游戏、树洞、表白墙、推荐等等。根据应用商店（App Store）信息，新“人人”1.0.0版本上线于一周前，而最新的1.0.1版本，于两天前上架。

在微信、腾讯两座大山之下，校园社交仍有开拓空间。京东数科9月初被曝光测试大学生校园社交产品“梨喔喔”。 阿里巴巴9月重启来往，内测“Real如我”，也是面向校园社交。

新浪科技在报道中评论称，不过这也意味着，对新“人人”来说，时移世易，要面对的对手更多。且对新一代年轻人而言，“人人”二字不会有情怀加成，是一个完全陌生的应用。要王者归来，并不容易。