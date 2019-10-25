港中大大陆学生私下讨论反修例 称被另一大陆生袭击

香港数月的反修例风波令社会分裂。有香港中文大学学生称，曾在私下讨论反修例事件，被声称爱国的其他大陆学生袭击，现在仍犹豫是否报警。

据香港01报道，在香港中文大学读硕士的梓田（化名）透露，他在10月9日下午与朋友相约图书馆准备功课，二人用普通话谈论起香港的反修例风波。

梓田回忆道，当时言谈间提及理解并支持香港人抗争，反感极度仇视香港的气氛等。

他强调以上言论是朋友间的私下讨论，却被隔壁桌的另一名大陆生听到，对方先是警告自己“注意你的国籍和立场，你要是再继续说，我会打你”。

受到言论威吓后，梓田试图用平板电脑摄录对方的行为和言论，却被对方抢夺并袭击；最终在他人的劝说和拦阻下，涉施袭的大陆生才离去。梓田说， “他的朋友还警告我不要这件事放到网上去。”

肢体冲突后，梓田手臂受伤，并向校方保安组投诉。

保安组在事后两日联络梓田，笔录事发经过，并承诺提供闭路电视片段，但两星期过去仍未有进展。

事后梓田将事发经过，发布到面簿专页，希望目击者联络他。之后另一人在专页上发文，声称自己是施袭者，承认因为事主的言论“侮辱我的祖国与政府”而与事主有“肢体接触”，亦承认抢去平板电脑，因为认为事主拍摄他侵犯肖像权。

施袭者表明不介意公开闭路电视片段，更称“希望监控也能记录下你怎么辱骂国家，辱骂故土的，颠倒黑白的狗东西。”

梓田斥袭击他的大陆同学为“小粉红”，即在大陆网上鼓吹民族主义的青年。梓田认为，香港是一个有法治的地方，难以想像有人以他人的言论为借口，去对他人行私刑。

被问及为何不第一时间报警，梓田称担心报警后会反被控公众地方打斗，也担心事件在大陆被扭曲，因而被报复。

梓田称已预约中大的心理辅导，希望缓解自己的苦恼，但他表示，“我希望我的声音被社会听到。”

中大发言人指，大学日前接获一名同学的电邮，寻求协助跟进一宗发生于校园的争执事件。大学相关部门随即联络该名同学了解事发经过，并对有关事件作出跟进，同时也向他提供所需支援。大学会继续与该同学保持联系，如他需要报警处理，校方会提供适切协助。