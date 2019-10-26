莱特希泽等与刘鹤通电话 美国称谈判取得更多进展

美国贸易代表莱特希泽办公室发布声明，当地时间周五（25日）早上和中国国务院副总理刘鹤通电话，中美双方在具体问题上取得了进展，接近敲定中美贸易协议中的部分内容，副部级的谈判将继续进行。

据彭博社报道，莱特希泽办公室发布声明，与刘鹤的通话中，莱特希泽和美国财政部长姆努钦与中国就第一阶段贸易协议的谈判取得了进展。

声明中写道，“他们在具体问题上取得了进展，双方接近敲定协议中的部分内容。”

美国贸易代表办公室表示，两国谈判代表“将继续进行副手级磋商，“不久的将来”莱特希泽和姆努钦将再次与刘鹤进行对话。

彭博评论称，这说明不是所有问题都得到了解决。

美国总统特朗普周五在离开白宫后对记者说，“我们和中国谈的非常顺利，他们十分想达成协议”。

白宫贸易与经济事务顾问纳瓦罗告诉福克斯新闻，“今天早上的谈判进行的不错。他们未来还将继续。”

他说，“达成第一阶段贸易协议并非就是一劳永逸。希望能在11月中旬敲定协议，然后继续进行下去。”

这一消息促使股市上涨，标普500指数创下纪录新高。

美国总统特朗普曾表示，他希望在11月16至17日于智利圣地亚哥举行的亚太经合组织（APEC）峰会上与中国签署第一阶段贸易协议。不过当他在本月早些时候宣布达成该第一阶段协议时，他也承认，双方仍然需要制定许多细节并将之拟成文本。

关于两国是否能达成第二阶段贸易协议仍存在重大疑问。但预计第一阶段协议将使中国对美国农产品的购买量恢复到贸易战开始前的水平，以此来换取美国停止加征关税。官员们表示，协议中还将包括中国对知识产权，汇率政策以及与农产品进口有关的一些法规变更的承诺。