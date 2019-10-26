中国平安管理层改组 联席CEO谢永林地位获巩固

中国市值最高的保险公司中国平安宣布了一系列管理层变动，将更多权力移交给年轻一代的高管，并巩固了联席首席执行官谢永林的地位。

据彭博社报道，该公司周四（24日）晚间发布公告称，现年51岁的谢永林还被任命为总经理（有待监管部门批准），接替现年50岁、改任副董事长的任汇川。现年66岁的孙建一辞去副董事长职务，并被任命为监事会主席。

该公司在网站上发布称，此次调整可“有效解决”总经理岗位与联席CEO机制之间存在的职责交叉和重叠问题。

获得总经理一职，就使得负责公司业务的谢永林拥有了比其他两位联席CEO李源祥和陈心颖更大的权利。后两位分别主管个人业务和科技业务。

根据声明，谢永林在1994年加入该公司，“领导力、推动力、执行力强” 。

中国平安同时还宣布了第三季度业绩，得益于投资回报率的提高，净利润激增50%。今年前三个季度的新业务价值（衡量新寿险保单盈利能力的指标）增长了4.5%，幅度小于上半年的4.7%。

中国平安股价周五在香港市场收盘下跌3.9%。中国建设银行国际分析师陈劳伦（Lawrence Chen）说，新业务价值增速低于预期，考虑到其对该股估值的重要性，分析师们可能会考虑未来下调预估。