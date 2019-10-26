明晟CEO称限制资本流入中国将对全球市场产生“毁灭性”影响

全球最大的指数提供商明晟（MSCI）首席执行官费尔南德斯（Henry Fernandez）周五（25日）称，限制美国资本流入中国将对全球市场产生“毁灭性”影响。

据路透社报道，费尔南德斯当地时间25日出席了在纽约举行的Baron Investment Conference（巴伦投资会议）。这次大会的赞助商Baron Funds的执行长亿万富翁巴伦（Ron Baron）向费尔南德斯提问，美国限制资本流入中国会对市场产生什么影响？

费尔南德斯说，“毁灭性（devastating）影响”，“因为目前世界正在打一场贸易战，这影响了供应链。当你开始一场金融战，在这场战争中限制资本在世界各地的流动，这会破坏全球金融体系。”

费尔南德斯对美国消费者新闻与商业频道（CNBC）称，“如果发生这种情况，那么我们将处在这样一个世界里，全球经济增长和繁荣的润滑剂被切断，氧气被切断，最终，全球经济规模将比我们现有的水平小很多。”

费尔南德斯认为，美国作为全球最开放经济体和最民主国家，如果美国对全球资本流动设置严格的限制，其他国家将会效仿。

在他发表这番讲话前，由美国共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）和民主党参议员沙欣（Jeanne Shaheen）牵头的一个两党参议员团体周二要求一家美国联邦退休基金撤销追踪一个MSCI明晟热门指数的决定，该指数包括一些中国企业。他们称，如果不这么做，美国的养老金基金将流入中国政府控制的公司。

这些参议员在致联邦退休储蓄投资委员会(FRTIB)的第二封信中写道，这些中国企业“协助中国政府的军事活动、间谍活动和侵犯人权的行为，以及很多其他缺乏基本财务透明度的中国企业。”

鲁比奥还称，明晟没有审查纳入其指数的中国企业。

对此，费尔南德斯表示，明晟是一个中介机构，不投资任何基金，只让投资者知道在全球市场上有哪些股票可以买卖。他表示，“我们不能告诉投资者该做什么决定。”

路透曾报导，美国政府考虑将中国企业从美国证券交易所摘牌，并限制美国资本流入中国企业，因对这些企业活动的安全担忧。